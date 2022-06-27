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Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a destek! "Ankara'dan Hatay'a yola çıkıyorum"

27.06.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sembolik olarak Hatay'da sınıra mayın koyacağını açıklamış ve sabah saatlerinde kent girişinde durdurulmuştu. Özdağ, Valilik kararıyla şehre alınmamıştı. Özdağ, yasak kararı kaldırılıncaya kadar bulunduğu yerden ayrılmayacağını belirtirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. İnce, Özdağ'a destek olmak için Ankara'dan Hatay'a doğru yola çıktığını söyledi.

Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a destek! "Ankara'dan Hatay'a yola çıkıyorum"

Sınır güvenliğiyle alakalı çıkışıyla büyük bir gündem yaratan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da sınıra giderek sembolik olarak mayın koyacağını açıklamıştı. Özdağ, Hatay girişinde jandarma tarafından durdurulmuş ve Valilik kararı gerekçe gösterilerek kente alınmamıştı. Bunun üzerine bulunduğu yerden ayrılmama kararı alan Özdağ, destek için de çağrıda bulunmuştu. Özdağ'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den destek geldi. İşte detaylar...

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İNCE'DEN ÖZDAĞ'A DESTEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, Özdağ'ın Hatay'a alınmamasını kınadı ve destek için Hatay'a doğru yola çıktığını duyurdu. İnce açıklamasında "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Hatay’a alınmamasını kınıyorum. Kendisine destek olmak için Ankara’dan Hatay’a yola çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'DAN İNCE'YE YANIT

İnce'nin paylaşımını alıntılayan Özdağ ise "Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce’ye desteği için teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar sayın İnce bekliyoruz." dedi.

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