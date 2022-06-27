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Cüneyt Özdemir'in 'Mayın gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi! Canlı yayında dikkat çeken anlar

27.06.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sembolik olarak Hatay'da sınıra mayın koyacağını açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu sabah kent girişinde durduruldu. Valilik kararıyla şehre alınmayan Zafer Partisi lideri, yasak kararı kaldırılıncaya kadar bulunduğu yerden ayrılmayacağını açıkladı. Yaşananlarla ilgili olarak Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Özdağ, Özdemir'in 'Mayın gerçek mi? sorusuna gülerek yanıt verdi. O anlar ise dikkat çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sınır güvenliğiyle ilgili yaptığı çıkışla gündem yarattı. Hatay'da sınıra giderek sembolik olarak mayın koyacağını açıklayan Özdağ'a yanıt ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Soylu, Özdağ için "Aklını kaybetmiş desem değil, meczup desem değil. Biz sana müsaade eder miyiz?" ifadelerini kullanmıştı. Soylu'nun açıklamalarına yanıt veren Özdağ ise bu sabah saatlerine Hatay'a doğru hareket etti.

Hatay girişinde jandarma tarafından durdurulan Zafer Partisi lideri Özdağ, Valilik kararı gerekçe gösterilerek kente alınmadı. Bunun üzerinden bulunduğu yerden ayrılmamam kararı alan Özdağ, destek için de çağrıda bulundu.

CÜNEYT ÖZDEMİR'İN SORUSUNA ÜMİT ÖZDAĞ'DAN GÜLEREK YANIT

Gün boyu yaşananlarla ilgili olarak, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına bağlanan Özdağ, Özdemir'in 'Mayın gerçek mi?' sorusuna gülerek yanıt verdi. Özdağ, "Öyle şey olur mu ya. (gülüyor) Ama bak Süleyman Soylu öyle zannetmiş sanıyorum. Her neyse Türkiye’nin güvenliğinin nasıl olduğunu hep birlikte bir daha anlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişine izin verilmedi! 'Mayın' polemiği sonrası flaş kararSon dakika: Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişine izin verilmedi! 'Mayın' polemiği sonrası flaş karar

İşte söz konusu yayında dikkat çeken o anlar;

Ümit Özdağ: Şu anda Erzin’deyim bir akaryakıt istasyonunda bekliyoruz. Bugün Hatay’da Reyhanlı’da olacaktık ve orada bir açıklama yapacaktım ben ve sembolik olarak bir mayın döşemesi gerçekleştirecektik. Ottowa sözleşmesinden Zafer Partisi olarak çekilmeyi savunuyoruz biz çünkü.

O mayının fotoğrafını gördüm ben gerçek bir mayın mı o?

Ümit Özdağ: Öyle şey olur mu ya.(gülüyor) Ama bak Süleyman Soylu öyle zannetmiş sanıyorum. Her neyse Türkiye’nin güvenliğinin nasıl olduğunu hep birlikte bir daha anlamış olduk.

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Cüneyt Özdemir: Peki sizi oraya almamalarının gerekçesi nedir? Mayından dolayı mı almıyorlar?

Ümit Özdağ: Hayır, hayır. 4 Temmuz’a kadar Hatay’daki tüm etkinlikleri durdurduk dediler. Tamam Valiliğin böyle bir hakkı var. Biz de dedik ki tamam bir etkinlik yapmayacağız. Gireceğiz. Arkadaşlarımızla yemeğimizi yiyip çıkacağız. Hayır dediler Hatay’a giremezsiniz. Şimdi burada anayasal suç başlıyor. Hayır sokmuyor. Yürüyerek de giremiyoruz.

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Mesele şu seyahat özgürlüğü anayasal bir haktır. Ve engellenemez. Ben parlamenter olarak buradan devam edebilirim bunu da engellemeye kalkarlarsa başka bir suç olur bu. Ancak tek başıma arkadaşlarımı bırakıp onlara uygulanan engellemeyi meşrulaştırmadım. Şimdi gerekçeleri ne Zafer Partisi’nin Hatay’a gelmesinin bir güvenlik meselesi olduğu söyleniyor. Bu çok sorunlu bir davranış. Suriyeli sığınmacıların bizim için tehdit olacağını bizim de onlar için tehdit olacağımızı kabul eden bir yaklaşım. Bu kabul edilemez. Böyle bir yaklaşımı kabul ettiğiniz zaman bizim şehir üzerinde denetimimiz yok demektir.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkilileri bunu söyleyemez. Hatay bir Türk şehridir. Ve Zafer Partisi’nin yetkilileri bütün Türkiye’de faaliyetlerini yürüten bir parti olarak Hatay’da faaliyetlerini sürdürecek. Bu kararın kaldırılması için yargıya da başvurduk biz.

Cüneyt Özdemir: Peki mayın yerleştirmek de biraz sert bir eylem değil mi Ümit Bey? Ben ilk kez duyuyorum böyle bir eylemi? Sembolik de olsa…

Ümit Özdağ: Evet, ilk kez biz yaptık. Çünkü bakın Rusya, ABD bunu yapıyor. Biz bir basın açıklaması yapıp bir otomobil yedek parçasını da mayın olarak bölgeye koyacaktık. Amaç buydu. Fakat şehre alınmadık. Yemek yemek için bile şehre giremezsiniz diyor Vali. İnanılır gibi değil. Aslında biz yanlış yerden geldik Adana üzerinden değil Şam üzerinden gelseydik girmek daha kolaydı. Çünkü orada kontrol yok.

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Cüneyt Özdemir Hatay Ümit Özdağ

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