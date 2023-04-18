"Muharrem İnce seçimin 2. tura kalmasına neden olur mu?" sorusuna Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt: 14 Mayıs akşamı...

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Habertürk TV'deki Teke Tek programının konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim dönemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Muharrem İnce ile cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 seçimlerinde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Kaftancıoğlu, "Muharrem Bey, Cumhurbaşkanı adayımızdı. Ben bizzat o dönemde il başkanıydım, sürecin içindeydim. CHP örgütleri bugün gibi destek verdiler. Partinin ve Muharrem Bey'in eksik olduğu olmuştur." dedi.

MUHARREM İNCE OYLARI BÖLER Mİ?

Kaftancıoğlu, Fatih Altaylı'nın "Muharrem İnce'nin masada olmamasını eleştirenler var veya 'İyi ki masada olmadı' diyenler var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Seçimim 2. tura kalmasına neden olur mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Şu anda başka bir siyasi partinin genel başkanının iddiaları üzerinden, sizin iddianız üzerinden bağımsız yorum yapmayı doğru bulmam. Seçim birinci turda biter, onu söyleyeyim. Bir siyasi parti ne kadar oy alıp, almayacağıyla ilgili anketler fikir verir. Sizlerin iddiaları kıymetlidir. Buna karar verecek olan seçmendir. 14 Mayıs akşamı hepimiz göreceğiz. Şu anda sizin programınızdayım. Kendimce hazırlık yapıyorum, siz de yapıyorsunuzdur. Program bir şekilde kötü geçse, ben programdan çıktıktan sonra 'Fatih Bey soruları çok kötü sordu, kameraman arkadaşımız işini iyi yapmadı' demek kendimle ilgili durumu gözardı etmemdir. Şunu da doğru bulmuyorum; Muharrem Bey ya da Memleket Partisi'ne 'senin yüzünden ikinci tura kalacak' vs. Bir siyasi parti seçime girer. Onun yüzünden kalmasını istemiyorsanız kalmayacak şekilde oy verirseniz. Seçimlerin sonucunu seçmen belirler."

"100 BİN KİŞİ EĞİTİLDİ"

İstanbul'da seçim güvenliğiyle ilgili 100 bin kişinin eğitildiğini belirten Kaftancıoğlu, "Bütün sandıklardaki görevlilerimiz oluşturulmaya başlandı. Görevlilerimizle onların inancı, eğitimleri devam etti. Yaklaşık 100 bin kişiye denk geliyor bu. Sadece İstanbul'da 100 bin kişiyle bu süreçlerin oluşturulması çok kolay değil. Şimdi İstanbul'da vatandaşlarımızın seçim güvenliği konusunda en ufak kaygısı olmasın. Bir de ittifak partilerimizle yürüttüğümüz ortak süreç var. Ellerinden geldiğince destek oluyorlar. Türkiye genelinde Millet İttifakı'nın sandık güvenliği komisyonu var hem CHP'nin görevlileri ve yetkilileri var." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA OY KULLANACAK YABANCI SEÇMEN..."

Kaftancıoğlu, İstanbul'daki yabancı uyruklu seçmen sayısını da açıklayarak şunları söyledi:



"Bir kere konut karşılığı vatandaşlık verilmesinin geçtim seçimi vatandaş olarak ağrımıza gidiyor. Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere sayısını bilmediğimiz yabancıları hepimiz görüyoruz. YSK verileri paylaştı. İstanbul özelinde ilk kez oy kullanacak yabancı seçmen 99 bin 767. Yabancı seçmen sayısı, geçmiş seçimlerde de oy kullanmış, 282 bin 339. Bunlar kimmiş? Irak kökenli 7 bin 419, Azerbaycan 6 bin 41, Bulgaristan 51 bin 590. İlk defa 810 kişi kullanıyor. Suriye 36 bin 584. 24 bin 836 kişi ilk kez oy kulanıyor. İstanbul'da birkaç milyon Suriyeli olduğunu biliyoruz. İran, Afganistan, Makedonya, Sırbistanlı seçmene kadar gidiyor. Örneğin Esenyurt'ta 19 bin 333 tane. Bulgaristan, Suriye, Alman, Afganistan, Mısırlı. İlçe ilçe, adres adres, ülke ülke hangi seçmenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hepsinin detayları var. YSK'nın oy kullanma pusulasına girmiş seçmen. İmza ile oylar arasında fazla çıkamaz. Bunu yapanlar o korkuyu, kaygıyı yaratıp vatandaşın sandığa gitmesini önlemek için yapıyor. YSK bu seçime özel bir tarif yaptı. 36. madde dediğimiz yasayı tanımladı. Ben seçmenim ikametim var, borcumdan, icramdan dolayı ikametim gözükmüyor. YSK bu kişilerin oy kullanabilmelerini sağlamak üzere bir şekilde sandıklara ilişkilendirdi. O vatandaş geçmiş seçimlerde oy kullanmış ya da oy kullanma hakkı var. YSK tarafından boş evlere ya da ilişkilen sandıklarda kullanılacak. Burada bir endişe duyulmasın."

