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Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gazeteciye tokat olayı tepki çekti!

19.12.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın kim olduğu hakkında çıkan haberlerden sonra merak konusu oldu. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan bir kişi ile yaşadığı sorun gündem oldu. Peki Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gazeteciye tokat olayı tepki çekti!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda bir kişiye yayın esnasında attığı tokat gündem oldu. Sarıkaya'nın , İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir olduğu söylenen kişiye yayın sırasında tokat attığı ortaya çıktı. Peki Muharrem Sarıkaya kimdir?

MUHARREM SARIKAYA KİMDİR?

1961 yılında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde dünyaya gelen Muharrem Sarıkaya gazeteci ve yazardır. Sarıkaya, Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisidir.

Haber türk gazetesinden daha önce uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışan isim, son yıllarında Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği'nde ve sonrasında yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır.

18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker'in istifası ile boşalan Habertürk gazetesi, Habertürk TV ve Habertürk internet sitesinin Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Ayrıca Sarıkaya, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.


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