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Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 13:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs anısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığı ancak enfeksiyon bulgularının devam etmesiyle birlikte durumunun ciddiyeti ve kritikliğini koruduğu bildirildi.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.

47 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 47 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kaynak: İHA

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