Muhittin Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in hayatı!

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 3 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilerin ardından merak edildi. Peki, Muhittin Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile ilgili merak edilenler...

MUHİTTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Muhittin Özdemir, 20 Nisan 1975 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi.

Muhittin Özdemir'in babasının adı Eyyup, annesinin ismi ise Fetiye'dir.

Muhittin Özdemir 1997'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2007'de ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans yaptı.

MUHİTTİN ÖZDEMİR'İN BULUNDUĞU GÖREVLER

Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını alan Muhittin Özdemir, daha sonra hâkimlik sınavını kazanarak Ankara Adliyesinde hâkim adayı olarak hakimlik mesleğine başladı. 19 Mayıs, Yeşilhisar, Konya-Ereğli ve Gaziantep adliyelerinde çeşitli mahkemelerde hâkimlik yaptı.

2013 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne tetkik hâkimi olarak atandı. 10 Temmuz 2013 tarihinde Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanan; “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları” konulu raporun ardından mağdur hakları alanında sorunların giderilmesine yönelik öneri ve organizasyon raporu hazırlamakla görevlendirildi. Hazırlanan rapor sonrasında 18 Kasım 2013 tarihinde Bakan Olur’u ile “Mağdur Hakları Daire Başkanlığı” kuruldu. 26 Kasım 2013 tarihinde Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Kurucu başkan olarak; mağdur hakları alanında birçok panel, sempozyum ve çalıştay düzenlenmesine, raporlar hazırlanmasına ve mevzuat hazırlıklarına öncülük etti. Türk adalet sisteminde “Adli Görüşme Odaları” ile “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” gibi iki önemli kurumun kurulmasına katkı sağladı.

2019 yılının mart ayında Hâkim Savcı Eğitim Merkezine müdür olarak atandı.

34 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Türkiye Adalet Akademisi” kurulması üzerine 06 Mayıs 2019 tarihinde Adalet Akademisi Başkanı olarak görevlendirilmesine müteakip 24 Ekim 2019 tarihli 2019/367 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak atanmıştır.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ikinci, üçüncü ve yedinci maddeleri gereğince Muhittin Özdemir, atanmıştır.

Muhittin Özdemir'in ve iki çocuk babası olduğu bilinmektedir.

