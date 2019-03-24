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Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:17 | Son Güncelleme

BBP'nin merhum lideri Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasında yaşamını yitiren Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş, Sivas'taki kabirleri başında anıldı

SİVAS (AA) - Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş, mezarları başında anıldı.

BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hayatını kaybettiği 10 yıl önceki helikopter kazasında yaşamını yitiren Üstündağ, Yancı, Çetinkaya ve gazeteci Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabirleri başında, BBP İl Başkanlığınca anma töreni düzenlendi.

Törende, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

İl Başkanı Uğur Bulut, törenin ardından yaptığı açıklamada, 10 yıldır olayın acısını yaşadıklarını söyledi.

Verilen hukuk mücadelesinin bir an önce sonuçlanmasını beklediklerini ifade eden Bulut, sorumluların yargı karşısında hesap vermelerini istediklerini bildirdi.

Anma törenine helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin aileleri ve partililer katıldı.

- Mevlit programı düzenlendi

Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu Gönülden Bağlılar Platformu ile Eminevim tarafından mevlit programı düzenlendi. Ulu Cami'de düzenlenen programa, Muhsin Yazıcıoğlu Gönülden Bağlılar Platformu Kurucu Sözcüsü Nihat Eren ve vatandaşlar katıldı.

Eren, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun dünya görüşünü, insan sevgisini, fedakarlığını, yozlaşmaya karşı direncini, yardımseverliğini, ilkeli ve sabırlı öğretisini, milli ve yerli duruşunu, dost ve arkadaş kimliğini her kesime yaymanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Nihat Eren, Yazıcıoğlu ve birlikte yaşamını yitirenleri saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

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anma Muhsin Yazıcıoğlu Sivas

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