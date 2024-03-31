HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Muhtar adayı, kendisini desteklemeyen kişiye kabusu yaşattı! Teravih namazı çıkışı...

Muhtar adayı, kendisini desteklemeyen kişiye kabusu yaşattı! Teravih namazı çıkışı...

31.03.2024 08:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da muhtar adayı H.G., iddialara göre seçimlerde kendisini desteklemeyen N.S.'yi teravih namazı çıkışında darp etti. Yaralanan N.S., ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Muhtar adayı, kendisini desteklemeyen kişiye kabusu yaşattı! Teravih namazı çıkışı...

Muhtar adayı kendisini desteklemeyen şahsı darp etti
Çorum’da iddialara göre bir kişi seçimde karşı tarafı desteklediği için muhtar adayı tarafından darp edilerek yaralandı.

Dehşete düşüren olay, merkeze bağlı Babaoğlu Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, N.S. teravih namazı çıkışı 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle Muhtar adayı H.G. ve O.C. tarafından darp edildi. Kavganın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan N.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
21 ilde DEAŞ operasyonu! 51 kişi yakalandı21 ilde DEAŞ operasyonu! 51 kişi yakalandı
Uzman çavuş dehşeti! Bebeğini öldürdü, eşini ve kendini de vurduUzman çavuş dehşeti! Bebeğini öldürdü, eşini ve kendini de vurdu
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!
Anahtar Kelimeler:
Muhtar Çorum darp
En Çok Okunan Haberler
Muhtar adayı, kendisini desteklemeyen kişiye kabusu yaşattı

Muhtar adayı, kendisini desteklemeyen kişiye kabusu yaşattı

Seren Serengil'in oy açıklamasına Sinan Akçıl'dan olay yanıt!

Seren Serengil'in oy açıklamasına Sinan Akçıl'dan olay yanıt!

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

Seçim kavgası can aldı! Kuzenlerini katlettiler

Seçim kavgası can aldı! Kuzenlerini katlettiler

MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı! 'Öldürmeye teşebbüs'

MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı! 'Öldürmeye teşebbüs'

Uzman çavuş dehşeti! Bebeğini öldürdü, eşini ve kendini de vurdu

Uzman çavuş dehşeti! Bebeğini öldürdü, eşini ve kendini de vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.