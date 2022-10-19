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Muhtarlar günü ne zaman? Muhtarlar günü hangi gün? Muhtarlar günü mesajları

19.10.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhtarlar günü 2015 Ekim ayından beri kutlanıyor. Şimdi ekim ayının ortalarına gelinmesiyle Muhtarlar günü tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Muhtarlar günü ne zaman? Muhtarlar günü hangi gün? İşte Muhtarlar günü mesajları...

Muhtarlar günü ne zaman? Muhtarlar günü hangi gün? Muhtarlar günü mesajları

Muhtarlar günü araştırmaları hız kazandı. Köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan muhtarlar için kutlama mesajı göndermek isteyenler Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri araştırmaya başladı. Peki Muhtarlar günü ne zaman? Muhtarlar günü hangi gün? İşte Muhtarlar günü mesajları...

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" ilan edilmesi ile ilgili genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, şu ifadeler yer aldı:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."

MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ 2022

Devletimiz ve Milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günün'nü tebrik ediyorum..

Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.

Mahalli idarelerimizin temel taşı olan Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine huzurlu bir ömür diliyorum.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.

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