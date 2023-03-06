'Muhtemelen Ersan Şen...' Nevşin Mengü'den İYİ Parti ve cumhurbaşkanı adayı ile ilgili dikkat çeken sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa toplantısının ardından yaptığı açıklamalar ve cumhurbaşkanı adayı çıkışı gündemin en çok konuşulan konusu haline gelmişti. Siyaset gündemini karıştıran gelişmeler yaşanırken gözler yapılacak toplantılara çevrildi. İYİ Parti tarafında farklı isimlerin konuşulduğu da gündeme gelirken gazeteci Nevşin Mengü, çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

'ERSAN ŞEN' İSMİ GÜNDEM YARATMIŞTI

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında adaylığını açıklayınca Meral Akşener'den hamle gecikmemişti. Şen, İYİ Parti'den telefon geldiğini, Akşener'in kendisiyle görüşmek istediğini açıklamıştı. Akşener ile telefonda görüşen Şen, İYİ Parti liderinin kendisine "Adaylık konusunda ciddi misiniz" diye sorduğunu ifade etmişti. Canlı yayına damgasını vuran bu görüşmenin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da bir açıklama gelmişti. Görüşmeyi doğrulayan Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: "Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir. Saygılarımızla."

NEVŞİN MENGÜ PAYLAŞTI: 'MUHTEMELEN ERSAN ŞEN...'

Gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İYİP, bugün beşli masadan önce toplanıyor. Akşener'in masaya dönmesi çok olası görünmüyor. Muhtemelen İYİP, alternatif bir ismi CB adayı olarak ilan edecek. Bu isim muhtemelen Ersan Şen olmayacak. Teknokrat, gençlere sıcak gelen isimler masada." dedi.