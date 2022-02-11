Muhteşem yemek masaları için evinizde mutlaka bulundurmanız gereken parçalar

Yemek yemek ve yapmak günlük bir rutin. Bu nedenle kimi zaman pratik ve hızlı sofralar kurup sofra düzenini görmezden gelebiliyoruz. Ancak sofra düzeni ve yemeklerin sunumu, neredeyse yemeklerin lezzeti kadar önemli. Yemek masasında masa örtüsünden, peçetelere hatta peçete halkalarına kadar tüm detaylara dikkat etmek şık sofralar oluşturmak için gerekli. İşte güzel sofralarınız için evde bulundurmanız gereken şık parçalar!

1. Şık bir masa örtüsü ile başlayın

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Şık ve zarif bir masayı daha şık gösterecek şey, elbette kaliteli bir masa örtüsü. Easy Joy Masa Örtüsü, misafirler için hazırladığınız güzel sofralara güzellik katacak. Doğal malzemelerden üretilen masa örtüsü, pamuk ve keten karışımından oluşuyor. Beyaz püsküllü kenarları, yumuşak keten kumaş üzerine zarif dikiş deseni ve sade rengiyle ürün masanıza estetik katıyor. Masanızın şıklığı ve konforunun yanı sıra toz geçirmez ve yıkanabilir Easy Joy masa örtülerinin temizliği de oldukça kolay! Ayrıca masa örtüsü paketinde PVC Amerikan servisiler de yer alıyor.

2. Keten peçetelerle yemek masasında doğallığı yakalayın

Şık bir sofra hazırlamak için masa örtüsü seçiminden sonra masa örtüsüne uyum sağlayacak mendiller ya da peçeteler de önemli. Doğal, sade ve zarif görünümüyle sofranızda dikkat çekecek olan 30x30 boyutunda pamuk ve keten karışımı Wellstil Keten Peçeteleri ister tabağın içine ister yanına yerleştirin. Her iki durumda da sofranız çok şık ve zarif görünecek. Peçete halkalarıyla süsleyeceğiniz keten peçeteler misafirleriniz için hazırladığınız yemek masalarında oldukça şık bir görünüm yaratacak. Üstelik bu ürün şık olduğu kadar da işlevsel. Peçeteleri çamaşır makinesinin kısa programında yıkayabilir ve kurutucuyla kurutmadan açık havada kurutup kullanmaya devam edebilirsiniz.

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3. Tek başına bir sanat eseri: Pierre Cardin Eliza 12 Kişilik Yemek Takımı

Yemek takımı sofrayı şık gösteren en önemli unsur. Bu detay için de Pierre Cardin Eliza Yemek Takımı en iyi seçimlerden biri. Bu takım, hem sade hem zarif görüntüsüyle misafirleri kusursuz bir sofrada ağırlamak için ideal. Romantik tarzıyla yemek masalarını süsleyen takımın parçaları ise şunlar:

12 adet 28 cm servis tabağı

12 adet 20 cm pasta tabağı

12 adet 22 cm çukur tabak

12 adet 15 cm komposto kasesi

2 adet 22 cm kayık tabak

1 adet 25, 5 cm kayık tabak

1 adet 30 cm kayık tabak

2+2 adet tuzluk-biberlik

1+1 adet çorba tenceresi ve kapağı

1+1 adet kürdanlık ve kapağı

Sofranız için gerekli olan tüm ayrıntıların bulunduğu Pierre Cardin Eliza Yemek Takımı davetlerinizde konukların önce gözlerini doyuracak güzellikte.

4. Peçete halkaları ile tablo gibi sofralar

Her detayı önemli olan masanız için şık, zarif ve güzel görünen peçete halkalarını tercih edebilirsiniz. Yaprak figürlü bu metal halkalar özel akşam yemeklerinde sofranızı bir tablo gibi gösterecek. Kumaş peçetelere zarar vermeyen bu ürünü farklı peçete katlama stilleri için de kullanabilirsiniz. Bu yaprak görünümlü peçete halkaları sofranıza zenginlik ve romantizm katmak için iyi seçim. Dayanıklı ve kaliteli olmaları nedeniyle ürünleri uzun süre masanızın baş tacı edeceksiniz. Her özel günde davetlilerinizden bu şık detay sayesinde çokça övgü alacaksınız gibi görünüyor.

5. Suplalarla sofranızı güzelleştirin

Amerikan servis ve suplalar da sofralara şıklık katan diğer detaylar arasında yer alıyor. Üstelik masa örtüsü yerine supla ya da Amerikan servis kullanmak son dönemde oldukça moda. Dilerseniz bu ürünleri masa örtünüzle uyum sağlayacak şekilde de seçebilirsiniz. Böylece sık sık masa örtüsü yıkama derdinden de kurtulabilirsiniz. Pek çok açıdan yemek masalarına katkı sağlayacak Homeniva Suplalar bu noktada işinizi kolaylaştırıyor. Tamamen el yapımı olan bu ürünler kir ve leke tutmuyor ayrıca nemli bir bezle kolayca silinebiliyor. 6'lı set halinde gönderilen 38 cm çaplı suplalar tamamen hem işlevsel hem çok dekoratif. Estetik ve pratik bir yemek sofrası için Homeniva supla çeşitlerine mutlaka göz atın.

6. Yemeğin demirbaşı: Jumbo Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Çatal kaşık bıçak takımları, masanızı tamamlayan ve şık gösteren en önemli detaylar arasında bulunuyor. Jumbo 12 Kişilik Çatal Bıçak Takımı, modern zamanlara ayak uyduran zarifliği ve şıklığıyla sofralarınızda göz kamaştırıyor. Takım 12 adet yemek kaşığı, yemek çatalı, 12 adet yemek bıçağı, 12 adet tatlı kaşığı, 12 adet tatlı çatalı ve 12 adet çay kaşığı içeriyor. Sofra için ihtiyaç duyulan her şeyin bulunduğu bu takıma sahip olup misafirlerinizi, dostlarınızı ya da ailenizi en şık sofralarda ağırlayabilirsiniz. Çatal bıçak ve kaşıklarınızı peçetelere sararak tabakların yanında son derece hoş görünümler oluşturmanız mümkün.

7. İçeceklerin servisi de önemli: Paşabahçe Allegra Su Meşrubat Kadeh Takımı

İçecekler davet sofralarında yaptığınız lezzetli yemeklere eşlik ediyor. Yani onlar da masanın en önemli parçalarından. Bardak ve kadeh seçerken yemek takımlarınızla olan uyumına dikkat etmek ise önemli bir detay. Klasik masalar için metal sırla süslenmiş gösterişli bardaklar seçebilirsiniz. Daha modern tasarımlar içinse düz cam bardak ve kadehler oldukça uygun. Paşabahçe Allegra Su takımı ise modern masalara yakışacak ve günlük kullanıma uygun olacak sadelikte. 6 adet su bardağı, 6 adet meşrubat bardağı ve 6 adet kadehten oluşan bu takım; şık sofralarınıza daha da şıklık ekleyecek gibi görünüyor.

8. Masayı tamamlayan zarif bir aksesuar: Şamdan

Şık sofranızda, yaptığınız yemekler kadar görsel olarak iddialı aksesuarların da dikkat çekeceğinden emin olabilirsiniz. Masanızı mumlarla, şamdanlarla süsleyerek misafirlerinize tüm detaylarıyla daha şık bir masa hazırlayabilirsiniz. ADKPİETRO Natural Şamdanlar, masanızın görsel zenginliğini arttıracak ve ortama farklı bir hava katacak. Rengarenk mumlarla süsleyeceğiniz şamdanları sofranızı tam ortasına konumlandırın ve hoş manzaranın tadını çıkarın. Dilerseniz konsepte uygun olarak başka şamdan modellerine göz atabilirsiniz. Mumların ve şamdanların yanına mis kokulu mevsim çiçekleri de eklemeyi ihmal etmeyin.

9. Sofralarınızı aydınlatacak: Renkli mumlar

Sofrada aksesuar olarak kullanabileceğiniz bir diğer detay ise masada ışıldayan mumlar. Şamdanlarınıza uygun şık ve renkli mumlar masanızın olmazsa olmazlarından. Yine masanızı hazırladığınız tarza ve renklere uygun olan mumlar tercih ederek sofranızın bütünlüğünü ve uyumluluğunu sağlayabilirsiniz. Tüm detaylarını düşündüğünüz bir masada olması gereken tek eksik birkaç ışıltı olabilir. Masanıza ışıltılar katacak ve görsel olarak da davetlilerinizin beğenisini kazanacak olan Karaca bordo mumlar 24 cm ve dayanıklı malzemeden üretilir. Kolayca temizlenebilir ve rahat, konforlu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrar tekrar kullanmanız da bir avantaj. Mumlar sayesinde hem kendinize hem misafirlerinize şık sofralar hazırlayabilirsiniz.

10. Hem ağzınızın hem sofranızın tadı tuzu: Russell Tuz ve Karabiber Öğütücü

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Baharatlıklar masada önemsiz ya da küçük görünse bile en önemli detaylardan biri. Paslanmaz çelikten üretilen bu değirmenleri sofranızda pratik bir biçimde kullanabilirsiniz. Russel Hobbs Siyah Tuz ve Karabiber Değirmenleriyle modern tarz ve konforu bir arada yakalamanız mümkün. Tek düğmeyle çalışan ve otomatik olarak baharatlarınızı öğüten bu ürünle birlikte her yemeğe kolaylıkla lezzet katabilirsiniz. Ayarlanabilir özelliği sayesinde ise ince ve kalın öğütme seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz. Bu ürün sofralarınızda da modern bir görünüm yaratacak.