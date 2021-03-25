Müjde Bayramı nedir? Hristiyan Katolik Bayramı ne zaman?

Müjde Bayramı ya da bir diğer adı ile Mesih'in Tecessümü Bayramı, Tanrı'nın Meryem'i Hz. İsa'nın annesi yani oğlunun annesi olarak seçme kararını anlatmaktadır. Bu bayramda okunan incil ise Luka 1:26-38'dır.

MÜJDE BAYRAMI NEDİR?

Müjde Bayramı, Hz. İsa'nın annesi olarak Hz. Meryem'in Tanrı tarafından seçildiği gündür.

Müjde bayramının tarihi oldukça eskidir ve Efes Konsili (Efes Konseyi) öncesine kadar dayanmaktadır. Efes Konsili öncesinde Müjde Bayramı 26 Aralık tarihinde kutlanmaktaydı. Bir ilahiyatçı olan Petrus Chrysologus da Noel'den önceki pazar günü Batı Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Ravenna'da da aynı bayramın kutlandığından bahsetmektedir.

MÜJDE BAYRAMI TARİHİ

Yedinci yüzyılın ortalarına gelindiğinde Müjde bayramı 25 Mart tarihine yani Hz. İsa'nın, Meryem'in rahmine girdiği güne getirildi. Başlangıcından beri kutlanan Müjde bayramı, Tanrı'nın kurtuluş planı hatırlarmasının genel çerçevesine yerleştirildi.

Ortaçağ döneminde, Hristiyan halkı, bu bayramın Meryem Ana’yı hatırlatan bayramı olarak kutlanmasını sağladı.

MÜJDE BAYRAMI NASIL ADLANDIRILDI?

Yerlere ve takvimlere göre Müjde Bayramı ya Mesih'in Tecessümü (Vücut Alınması) Bayramı ya da Meryem'in Müjdesi Bayramı olarak adlandırılırdı. 1969'daki Roma ayin takviminin revizyonunda, Meryem'in önemli bir rol oynadığı, içinde Mesih'in Enkarnasyonunun gizemine odaklanan bir bayram olarak restore edildi. Bugün bayram, öncelikle İsa Mesih’e odaklayan bir bayram olarak kabul edilir ve ancak ikincil olarak bir Meryem Ana’yı hatırlayan bir bayram olarak kabul edilir

MÜJDE BAYRAMI RİTÜELİ

Bayramda okunan İncil Luka 1:26-38'dir. Tanrı'nın, Meryem'i oğlunun annesi olarak seçme kararını anlatır. Meryem’in böyle bir anne olma rızası dünyanın kurtuluşunu mümkün kılar. Meryem'in kurtuluştaki rolü, Tanrı'nın inisiyatifine tabi olmakla birlikte burada vurgulanmaktadır.

