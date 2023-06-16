HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Müjdeyi Google verdi: Kıyafet denemek için mağazaya gitme dönemine son!

Müjdeyi Google verdi: Kıyafet denemek için mağazaya gitme dönemine son!

16.06.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google yaptığı açıklamada, giysilerin farklı vücut tiplerine nasıl uyacağını göstermek için online alışveriş aracında yapay zeka kullandığını söyledi. Bu, Google'ın üretici yapay zekayı ürün yelpazesine ve çevrimiçi hizmetlerine dahil etme çabasının bir başka hamlesi olarak değerlendirildi. Şirketin bu alışveriş seçeneğini oluşturmak için 80 modeli (40 kadın ve 40 erkek) işe aldığı da gelen bilgiler arasında.

Müjdeyi Google verdi: Kıyafet denemek için mağazaya gitme dönemine son!

Yeni Google alışveriş özelliği, giysi bedenlerinin gerçek insanlar üzerinde nasıl göründüğünü göstermeyi amaçlıyor. Araç, bir model üzerinde giysinin görüntüsünü oluşturmak için yapay zeka kullanıyor.

GOOGLE MODELLERİ İŞE ALMIŞ

Google'da sanal deneme özelliğinden sorumlu ürün müdürü Shyam Sunder, bir basın brifinginde şirketin bu alışveriş seçeneğini oluşturmak için 80 modeli (40 kadın ve 40 erkek) işe aldığını söyledi.

1111

Araştırmacılar geliştirdi: O soruya son! %99'un üzerinde doğruluk... Araştırmacılar geliştirdi: O soruya son! %99'un üzerinde doğruluk...

SADECE BİR GÖRÜNTÜ YETİYOR

Sunder, Google'ın bir giyim eşyasının yapay zeka tarafından hazırlanmış bir temsilini bir model üzerinde oluşturmak için yalnızca bir görüntüye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

1112

Google yetkilisi Lilian Rincon ise şirketin blog yazısında, Google'ın teknolojisinin ürünün "nasıl yapışacağını, esneyeceğini ve kırışıklıklar ve gölgeler oluşturacağını vb. gösterebileceğini yazdı.

Google bu özellik ile başlangıçta kadın üst giyim ürünlerini destekleyecek. Ancak şirket bunu, diğer kategorilere de yaygınlaştırmayı planladığını söylüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim
Kılıçdaroğlu'ndan 'danışman' hamlesi! Hepsini görevden aldıKılıçdaroğlu'ndan 'danışman' hamlesi! Hepsini görevden aldı
Balta ve tırpanla öldürdüler! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktıBalta ve tırpanla öldürdüler! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı
Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

22 Haziran için çok konuşulacak faiz tahmini...

22 Haziran için çok konuşulacak faiz tahmini...

Muharrem İnce: "Evlatlarım hazır olun"

Muharrem İnce: "Evlatlarım hazır olun"

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener için çok sert sözler!

Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener için çok sert sözler!

İspanya - İtalya maçında Zaniolo rüzgarı!

İspanya - İtalya maçında Zaniolo rüzgarı!

Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"

Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.