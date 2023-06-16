Müjdeyi Google verdi: Kıyafet denemek için mağazaya gitme dönemine son!

Yeni Google alışveriş özelliği, giysi bedenlerinin gerçek insanlar üzerinde nasıl göründüğünü göstermeyi amaçlıyor. Araç, bir model üzerinde giysinin görüntüsünü oluşturmak için yapay zeka kullanıyor.

GOOGLE MODELLERİ İŞE ALMIŞ

Google'da sanal deneme özelliğinden sorumlu ürün müdürü Shyam Sunder, bir basın brifinginde şirketin bu alışveriş seçeneğini oluşturmak için 80 modeli (40 kadın ve 40 erkek) işe aldığını söyledi.

SADECE BİR GÖRÜNTÜ YETİYOR

Sunder, Google'ın bir giyim eşyasının yapay zeka tarafından hazırlanmış bir temsilini bir model üzerinde oluşturmak için yalnızca bir görüntüye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Google yetkilisi Lilian Rincon ise şirketin blog yazısında, Google'ın teknolojisinin ürünün "nasıl yapışacağını, esneyeceğini ve kırışıklıklar ve gölgeler oluşturacağını vb. gösterebileceğini yazdı.

Google bu özellik ile başlangıçta kadın üst giyim ürünlerini destekleyecek. Ancak şirket bunu, diğer kategorilere de yaygınlaştırmayı planladığını söylüyor.



