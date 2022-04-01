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Mukabele 2022! Mukabele saat kaçta, hangi kanalda? Diyanet TV 2022

01.04.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mukabele saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtı, Ramazan ayı için geri sayım sürerken en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Biz de Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile mukabele dinlemek isteyen kişiler için Mukabele ne zaman, saat kaçta? Mukabele hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Mukabele 2022! Mukabele saat kaçta, hangi kanalda? Diyanet TV 2022

Mukabele dinlemek isteyen vatandaşlar Ramazan ayına az bir zaman kala konu ile ilgili yaptıkları araştırmalara hız verdi. Ramazan ayı boyunca çok sayıda program televizyonda yayınlanacak. Peki Mukabele ne zaman, saat kaçta? Mukabele hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MUKABELE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mukabele, İslam dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’i bir başkasının okuması ve o okurken takip edip bu suretle hatim indirme anlamına gelmektedir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kanalda mukabele programları olacak. Bu kanallar arasında Kanal 7, TRT 1 ve Diyanet TV yer alıyor.

MUKABELE HANGİ KANALDA?

Diyanet TV’de mukabele her gün saat 06:00’da yayınlanıyor.

Kanal 7’de ise ramazan ayı boyunca saat 05:15’te yayınlanacak.

TRT 1’de her gün saat 05:20’de Kuran-ı Kerim Hatm-i Şerif programı ekrana gelecek.

MUKABELE NE DEMEK?

Bir başkasının Kur’ân-ı Kerîm’i okuyuşunu takip etmek ve bu suretle hatim indirme anlamında kıraat terimi.

Sözlükte “iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak” anlamına gelen mukābele, Peygamberimizin Ramazan aylarında inen sure ve ayetleri vahiy meleği Cebrail'e okumasına dayanmaktadır ki buna "arza" denmiştir.

Mukabele,üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hâfızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır.

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İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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