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'Mülakat' çıkışı çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni açıklama: 'Çocuğunuzu emanet edemem'

08.10.2023 12:04 | Son Güncelleme:
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Seçim öncesi AK Parti'nin kaldırılmasını vadettiği mülakatların devam etmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde mülakat sisteminin gerekli olduğunu savunan Tekin'in "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım" sözleri çok konuşulmuştu. Bakan Tekin bu kez "Kendisini ifade edip edemediğini bilmediğim bir kişiye çocuğunuzu emanet edemem" sözleriyle dikkat çekti.

'Mülakat' çıkışı çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni açıklama: 'Çocuğunuzu emanet edemem'

Öğretmen alımlarında doğurduğu sonuçlar gerekçesiyle tepki çeken mülakat uygulamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uygulamanın devam etmesine ilişkin mesaj verdi. Mülakat konusunda masadaki formüllere de değinen Bakan Tekin, "Üç kişilik mülakat ekibimiz kimi alacağını bilmeyecek. O da bilmediği için kime torpil yapacağını bilmeyecek" dedi.

"ÇOCUĞUNUZU EMANET EDEMEM"

Dün AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongre'si sırasında CNN Türk canlı yayınına konuk olan Bakan Tekin mülakat uygulamasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendisini ifade edip edemediğini, alan hakimiyetinin ne olduğunu bilmediğim bir kişiye çocuğunuzu emanet edemem. Yüzde yüz mülakat puanı ile atanan öğretmen var. Ben de yüzde 50'ye düşürüyorum."

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"KİME TORPİL YAPACAĞINI BİLMEYECEK"

Öte yandan mülakatın nasıl uygulanacağına ilişkin formüllere de değinen Bakan Tekin şunları söyledi:

"Kendisini mülakata alacak kişilerin isim olarak kim olduğunu bilmeyecek. Üç kişilik mülakat ekibimiz kimi alacağını bilmeyecek. O da bilmediği için kime torpil yapacağını bilmeyecek. Kamera kaydı. Bir de mülakat komisyonu o an elektronik ortamda notunu verecek. Sonra müdahale etme şansının olmadığı bir düzen."

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"SİZE MAHCUP OLMAMAK İÇİN GÖRMEK ZORUNDAYIM"

Bakan Tekin, geçtiğimiz günlerde de mülakat uygulamasını "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahcup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum." ifadeleriyle savunmuştu.

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