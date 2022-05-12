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Mülkiye başmüfettiş ne iş yapar? Mülkiye başmüfettiş nedir? Mülkiye başmüfettiş nasıl olunur?

12.05.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mülkiye başmüfettiş nedir ve görevleri nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor. Mülkiye başmüfettişinin görevleri valiler kararnamesi ile konuşulmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara uyarınca 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Vatandaşlar bu haber sonrası mülkiye müfettişi nedir şeklinde araştırmalara başladı. İşte merak edilen o detaylar!

Mülkiye başmüfettiş ne iş yapar? Mülkiye başmüfettiş nedir? Mülkiye başmüfettiş nasıl olunur?

Mülkiye başmüfettişliği konusu gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişi oldu. Mülkiye başmüfettişlerinin ne iş yaptığını bilmeyenler hemen araştırmalara koyuldu. Mülkiye başmüfettişleri bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşlarda teftiş etmek ve denetlemek görevlerinde bulunurlar. Mülkiye başmüfettişliğine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten oluşur. Kurulun yazı ve hesap işleri bürolarca yürütülür.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLER NE İŞ YAPAR?

Müfettişler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar. Müfettişlere, Bakanla Teftiş Kurulu Başkanı dışında, hiçbir yerden, emir verilemez.

– Teftiş Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir :
A – Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik,işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetleme
B – Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,
C – Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,
D – Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapmak,
E – Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip değerlendirmek,
F – Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,
G – Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adaylarıyla mahalli idareler kontrolörü adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,
H – Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

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