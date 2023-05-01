HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Munzur Çayı'na uçmuştu: Su altı kamerasıyla kayıp otomobil bulundu! Kayıp 3 genç ise...

Munzur Çayı'na uçmuştu: Su altı kamerasıyla kayıp otomobil bulundu! Kayıp 3 genç ise...

01.05.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobil, çalışmaların 11’inci gününde su altı kamerasıyla bulundu. Otomobili çıkarmak için çalışma başlatılırken, kayıp 3 kişinin otomobilde olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Munzur Çayı'na uçmuştu: Su altı kamerasıyla kayıp otomobil bulundu! Kayıp 3 genç ise...

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

3a51295eb4a03976570ac6043230971b

1200 KİŞİLİK EKİPLE BAŞLATILAN ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple başlatılan arama çalışması sürüyor.

4cda77a2cff26d071b601592fe0c9c9a

KAYIP OTOMOBİL BULUNDU

Çalışmaların 11’inci gününde, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerince, otomobilin uçtuğu yerin 100 metre ilerisinde su altı kamerasıyla yapılan çalışmada kayıp otomobil bulundu.

4dbe612e3716efa7b1146c983cb28770

Otomobilin çıkarılması için çalışma başlatılırken, kayıp 3 gencin otomobil içinde olup olmadığı henüz tespit edilemedi. (DHA)

0e913cd67b0d8cf1ab23a392e3c5834e

17c324930229127f02c8256529bfea64

f0252376ef9b24a27d928271e01f8a48

f910658a20f111240316c68c01923a54

fc762804a742edd2eb8f99e105da35f1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...
Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...
Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu!Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vaadini duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Tunceli munzur

En Çok Okunan Haberler

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

Erdoğan duyurmuştu! DEAŞ'ın sözde lideri orada kapana kısılmış

Erdoğan duyurmuştu! DEAŞ'ın sözde lideri orada kapana kısılmış

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

TÜBİTAK'ta görevlisi evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

TÜBİTAK'ta görevlisi evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

İlginizi Çekebilir

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.