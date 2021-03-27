Murat Eskici kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Murat Eskici biyografisi...

26 Mart tarihinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen karar ile vekaleten devam ettirdiği İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne asaleten atanmış olan Murat Eskici'nin hayatı vatandaş tarafından sorgulanıyor. Peki Murat Eskici kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MURAT ESKİCİ KİMDİR?

25 Ekim 1972 tarihinde Kayseri’nin İncesu İlçesinde dünyaya gelmiş olan Murat Eskici, Kasım 2013 tarihi itibariyle Kayseri’de il Müdürü olarak görev yapmıştır. İlk ve orta öğrenimini İncesu’da, lise öğrenimini İncesu İmam Hatip Lisesi‘nde, yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamış olan Eskici, yüksek lisansını Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi bölümünde “Spor Tesislerinin Pazarlaması” alanında yapmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı “2011 Gençlik Çalıştayı” Koordinatörlüğü, 2015 “Spor ve Medya Sempozyumu” ile “Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Arttırılması Bölgesel Eğitim Programı” ve 2016 senesinde “Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Tahkim Çalıştayı” gibi çeşitli Spor ve Gençlik Çalıştaylarında katılımcı veya Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca “Toplantı Yönetimi, Liderlik ve Etkin Yöneticilik Eğitimi” ve “Protokol ve Nezaket Eğitimi” hizmet içi seminerlerine katılarak çeşitli sertifikalar almıştır. İlk spor yöneticiliğine Kayseri Gençlik Spor Kulübünde başlayan Eskici, Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünü kurarak ve Kulüp Başkanı olarak da görev yapmıştır.