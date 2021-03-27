Murat Eskici kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Murat Eskici biyografisi...

26 Mart tarihinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen karar ile vekaleten devam ettirdiği İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne asaleten atanmış olan Murat Eskici'nin hayatı vatandaş tarafından sorgulanıyor. Peki Murat Eskici kimdir, nereli ve kaç yaşında?
25 Ekim 1972 tarihinde Kayseri’nin İncesu İlçesinde dünyaya gelmiş olan Murat Eskici, Kasım 2013 tarihi itibariyle Kayseri’de il Müdürü olarak görev yapmıştır. İlk ve orta öğrenimini İncesu’da, lise öğrenimini İncesu İmam Hatip Lisesi‘nde, yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamış olan Eskici, yüksek lisansını Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi bölümünde “Spor Tesislerinin Pazarlaması” alanında yapmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı “2011 Gençlik Çalıştayı” Koordinatörlüğü, 2015 “Spor ve Medya Sempozyumu” ile “Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Arttırılması Bölgesel Eğitim Programı” ve 2016 senesinde “Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Tahkim Çalıştayı” gibi çeşitli Spor ve Gençlik Çalıştaylarında katılımcı veya Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca “Toplantı Yönetimi, Liderlik ve Etkin Yöneticilik Eğitimi” ve “Protokol ve Nezaket Eğitimi” hizmet içi seminerlerine katılarak çeşitli sertifikalar almıştır. İlk spor yöneticiliğine Kayseri Gençlik Spor Kulübünde başlayan Eskici, Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünü kurarak ve Kulüp Başkanı olarak da görev yapmıştır.
Dağcılık, Atletizm, Kayak, Okçuluk, Masa Tenisi ve Yüzme branşlarında lisansı bulunan Eskici’nin, ayrıca Kayak branşında Uluslararası, Bilardo ve Yüzme branşlarında ise Ulusal Hakemlikleri bulunmaktadır. Ülkemizde yapılan birçok Uluslararası müsabakalarda yönetici olarak görev almış olan Eskici 2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunlarında ise Koordinatör Yardımcısı Danışmanlığı ve Tesisler Bölge Sorumlusu, 2016 Trabzon ISF Gymnasiade Okul Sporları Koordinatörlüğü, 2017 Erzurum 13. Avrupa Gençlik Olimpik (EYOF) Kış Festivali Kordinatörü, 2017 Samsun 27. Yaz Deaflympics Oyunları Bakanlık Adına Genel Sorumlu gibi pek çok farklı pozisyonda görev aldı. Halen Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Boks Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmaktadır. Ülkemizde yapılan Ulusal ve Uluslararası organizasyonlarda göstermiş olduğu başarılarından dolayı “Universiade 2011 Kış Oyunları ve 2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunlarında” teşekkür belgesi alan Eskici, göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı; dört kez “Başarı Belgesi”, bir kez “Üstün Başarı Belgesi” ve bir kez de “Maaşla Ödüllendirme“ hakkı kazanmıştır. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde değişik birimlerde; Memur, Şef, Şube Müdür Vekilliği, İl Müdür Vekilliği ve Araştırmacı kadrolarında görev alan Eskici, evlidir ve 2 çocuk babasıdır.