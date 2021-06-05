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  4. Murat Gezer ile evlenen Nazlı Çarmıklı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nazlı Çarmıklı’nın hayat hikayesi...

Murat Gezer ile evlenen Nazlı Çarmıklı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nazlı Çarmıklı’nın hayat hikayesi...

05.06.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Gezer ile evlenme arifesinde olan Mina Başaran özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Başaran'ın ölümünden 2 yıl sonra Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi. Bunun üzerine Nazlı Çarmıklı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Murat Gezer ile evlenen Nazlı Çarmıklı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nazlı Çarmıklı’nın hayat hikayesi...

Murat Gezer ile evlenen Nazlı Çarmıklı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nazlı Çarmıklı’nın hayat hikayesi...

2018'de yaşanan uçak kazası ile Mina Başaran hayata gözlerini yummuştu. Evliliğe sayılı günler kala nişanlısının ölüm haberini alan Murat Gezer, 2 yıl sonra Nazlı Çarmıklı ile dünya evine girdi. Düğün 4 Haziran 2021'de aile ve yakın arkadaşlar arasında gerçekleşti. Bunun ardından Murat Gezer'in eşi Nazlı Çarmıklı'nın kim olduğu ve hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Murat Gezer ile evlenen Nazlı Çarmıklı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

NAZLI ÇARMIKLI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ünlü koleksiyoner Hakan Çarmıklı, Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı hakkında internet üzerinde herhangi bir bilgi yer almıyor.

Nazlı Çarmıklı'nın annesi Banu Çarmıklı, "Gezdim, Gördüm, Yazdım" kitabının yazarıdır. Banu Çarmıklı deneme, edebiyat ve diğer kategorilerde kitap yazmıştır.

Murat Gezer ile evlenen Nazlı Çarmıklı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nazlı Çarmıklı’nın hayat hikayesi...

MURAT GEZER KİMDİR?

Murat Gezer American InterContinental University'de eğitim almıştır. İngilizce ve Almanca biliyor. Ailesine ait olan matbaacılık şirketinde çalışan Murat Gezer, Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibidir.

Geçen yıl ekim ayında Mina Başaran ile nişanlanmıştır. Başaran ile dünya evine girmeye hazırlanan Gezer, nişanlısının ölüm haberini almıştır. Mina Başaran, 7 arkadaşıyla beraber özel jetin düşmesiyle hayatını kaybetti. Söz konusu kazada 11 kişi öldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. Düşen uçakta 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybetti.

Murat Gezer, nişanlısı Mina Başarın'ı kaybetmesinin ardından 2 yıl sonra koleksiyoner Hakan -Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı ile evlendi. Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer 4 Haziran 2021'de sade bir törenle hayatını birleşti.


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