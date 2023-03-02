Murat Gezici'nin Kanal İstanbul çıkışı gündem yarattı! "Depremle birlikte anlaşıldı" diyerek açıkladı

Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, katıldığı canlı yayında deprem ve Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 45 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili son dönemde yoğun bir manipülasyon yapıldığını söyleyen Gezici, çarpıcı ifadeler kullandı.

"TÜRK DEVLETİ DÜŞMANLIĞINA DÖNDÜ"

CNN Türk canlı yayınına katılan Gezici "İktidarı Sayın Erdoğan ve iktidar karşıtlığı bir düşmanlığın ötesine geçerek Türk devleti düşmanlığına döndü. Devlet yok algısı kurularak ayrı bir yapı oluşturulmak istendi. Depremin 8. saatinde mikrofonu alıp vatandaşa tutarak 'çadırınız geldi mi yemek geldi mi' sorusunun çok doğru iyi niyetli bir soru olmadığını öngörüyorum." dedi.

"KANAL İSTANBUL'UN ÖNEMLİ BİR PROJE OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

"Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu bize tekrar kamuoyunun gündemine koymamız gerekir" diyen Gezici, "Yeni rezerv alanı oluşturarak konut alanı açılarak kentsel dönüşümü dolaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2.5 milyon İstanbulluyu götürebilirsiniz yeni binalara. Bunu iktidarı ve muhalefet bir arada yapması gerekir." ifadelerini kullandı.



