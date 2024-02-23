Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na gündem olacak teklif! 'Yanıma gelip biraz staj yapsan öğretiriz ama...'

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un İstanbul'da 650 bin konutu dönüştüreceğiz vaadi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında polemiğe dönüştü. Kurum'un bu vaadini gerçekçi bulmayan İmamoğlu, 'mümkün değil' yorumunda bulundu. Kurum da bunun üzerine İmamoğlu'na staj teklifinde bulundu.

"GEL YANIMA STAJ YAP..."

Murat Kurum, "Şimdi bu şehrin parasını çarçur eden bu insanlar kalkmışlar, "Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak" diyorlarmış? Ben buradan cevap veriyorum. Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, gelsen biraz afetlerde yanımda olsan başka yerlere gideceğine öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki. Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları, biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları, biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız." ifadelerini kullandı.

'NE ALDANANA NE DE ALDATANA BU MİLLET OY VERMEZ'

İmamoğlu, Kurum'un dönüşüm vaadiyle ilgili son olarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şimdi kalkıyorsun, seçimine giderken, '650 bin konut…' 650 bin konutun, kendi o kampanya tariflerini de içine katarak, onları düşerek söylüyorum; 500 milyar liranın üzerinde bir maliyeti var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beş yıllık bütçesi neredeyse. Yani merkezi idareden gelen bütçesi kadar bir maliyetten bahsediyorum. Tamamen milleti aldatmaya dönük, içi boş, doğruyu anlatmayan, sistem kurmayan… Bakın biz, sistem öneriyoruz. Diyoruz ki, 'Sistem kuralım. İstanbul'u, depremi önceleyelim. Hepimiz bir arada çalışalım.' O diyor ki, 'Ben 650 bin konut yapacağım. Yani, 'Ben gelince yapacağım!' 'Bizde var, onda yok!' Böyle bir şey yok. Yönetim döneminde kendisini ispat edememiş bir sürecin, bir yönetimin, bir sistemin bir parçası Sayın Kurum. Onun için bu söylediklerini gerçekten Türkiye'nin bir konut yönetimi sivil toplumuna gidin, inşaatçılar sivil toplumuna gidin, müteahhitler sivil toplumuna gidin; kime giderseniz gidin, bunun asla doğru olmadığını size söyler. Onun için doğru bir kampanya yönetmiyor. Yanlış bir kampanya yönetiyor. Ama zaten millet, onların sıklıkla aldandığını biliyor. Aldattığını da biliyor. Ne aldanana ne de aldatana bu millet oy vermez."





