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Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! '31 Mart akşamı gereken cevabı vereceğiz'

20.11.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Maalesef 5 yıllık süreçte teslim ettiğimiz belediye başkanı kendi işi dışında her işle meşgul olmuş. Burada sıkıntı olmuş, afet olmuş ama belediye başkanı yok. 31 Mart akşamı gereken cevabı gençlerimizle beraber vereceğiz" dedi.

Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! '31 Mart akşamı gereken cevabı vereceğiz'

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Sultanbeyli’de AK Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Kurum, programın açılışında yaptığı konuşmasına “Biz her zaman milletimizin yanında olduk. Ne zaman bize ihtiyaç duysalar ne zaman milletimiz dara düşse zora düşse biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep milletimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Her anında hep yanında olduk ve bununla şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz.” ifadeleriyle başladı.

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Kurum, “Bugün Sultanbeyli’de biz bize gönül gönüle gençlerimizle, geleceğimizle bir aradayız. Bu programı Gençlik Kolları Genel Başkanlığımız İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığımızla birlikte düzenlediler. Biz istedik ki burada bugün kıymetli gençlerimizle bir arada olalım ve bugünün ihtiyaçlarını gençlerimizin gözünden İstanbul ve Türkiye’yle ilgili beklentilerini hep birlikte istişare edelim. Böyle güzel gençliğimizle bir aradayız.” dedi.

"BAYRAĞIMIZI ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIYACAKSINIZ"

Gençlere duyduğu inancı ifade eden Kurum, “Bizim tüm hayalimiz, tüm gayretimiz sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz ve inşallah sizler de bu mücadeleyi bizden aldığınız ay yıldızlı bayrağımızı çok daha yukarılara taşıyacaksınız. Hem ülkemizde hem de dünyada ülkemizi her alanda gururla temsil edeceksiniz. Biz bunları yapacağınıza yürekten inanıyoruz. Hepinizi birer Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan’sınız. Ecdadımızın torunları olarak da eminiz ki bizlerden daha iyisini, daha güzelini yapacaksınız. Buna hiçbir şüphemiz yok.” ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİM MESAJI: 'KAYBOLAN YILLAR GERİ ALINACAK'

28 Mayıs seçim sürecinde gençlerin büyük desteğine değinen Kurum, 31 Mart seçimlerinde de aynı destekle kaybolan yılların geri alınacağını ifade etti.

Gazzede yaşananlara da değinen Kurum, “Gazze’de sizin gibi masum gençler katlediliyor. Her 10 dakikada bir çocuğun katledildiğine şahit oluyoruz. Bu dram karşısında inanın tüm dünya maalesef seyretmekle bu konuyu izlemekle yetiniyor. Batının iki yüzlülüğünü burada net bir şekilde görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında o masum çocuklar öldürülürken katledildiği söylenir ancak Gazze’de çocuklar uykusunda öldürüldüğü zaman maalesef görmezlikten gelinir. Dünyanın izlemesini esefle kınıyoruz. Buradaki soykırımın bir an önce durdurulmasını tüm dünyaya haykırıyoruz.” dedi.

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İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI: 'ARKA PLANDA BAŞKA HESAPLAR VAR'

İstanbul’un son 5 yılına vurgu yapan Kurum, “İstanbul’umuz aşkımız sevdamız, medeniyetimizin tarihimizin bize emaneti. Burası sadece şehirlerden bir şehir değil. Böyle kıymetli bir şehrin son 5 yılına bakın. Seçim zamanı geldiğinde gençlere elleriyle kalp işareti yaptılar, gülücükler dağıttılar. Ve gençlerin hayallerini istismar ederek bir rant devşirmeye çalıştılar. Bugün gelinen sürece bakıyorsunuz maalesef 5 yıllık süreçte teslim ettiğimiz belediye başkanı kendi işi dışında her işle meşgul olmuş. Burada sıkıntı olmuş, afet olmuş ama belediye başkanı yok. Nerede, gelecek kaygısı peşinde. İstanbul’u bir basamak olarak kullanma peşinde. Hani genel başkan olacak ya partisinin başına geçecek ya bunun mücadelesini veriyor. Çünkü arka planda başka hesaplar var. Hesap İstanbul’un geleceği değil, öyle olsaydı bu şehrin kalıcı çözümlerini yapabilmek adına bir irade ortaya koyardınız ama biz şöyle dönüp 5 yıla baktığımızda İstanbul’un bırakın ileriye gitmesini geriye gittiğini görüyoruz. Bugün İstanbul’da trafiğe çıktığınızda maalesef kaç dakikada gidebileceğinizi hesap edemiyorsunuz. 31 Mart akşamı gereken cevabı gençlerimizle beraber vereceğiz.” dedi.

Yapılacak Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili Kurum, “İstanbul’un o kaybolan 5 yılını, kaybolan o günlerini yıllarını AK Partimiz geri alacak. İstanbul hiç kimsenin oyun alanı, kariyer planlama yeri değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Programa katılan gençler, İstanbul ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. Bir genç, “İstanbul’un en büyük problemleri deprem, trafik ve asla İstanbul’a uğramayan belediye başkanı. Bu üç sorunu da kökten çözebilecek tek bir adam var. Kendisi eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’dur.” yorumunda bulundu.

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Çekmeköy’de iki okula spor alanı yapılması için destek veren Kurum’a teşekkür eden bir gencin ardından Kurum, parklarındaki basketbol sahasının kaldırıldığını anlatan gence, alana basketbol sahası yapılması sözü verdi.

Kurum, programa katılan Filistinli bir gencin “Batı’dan umutlu musunuz?” sorusuna ise “Batı maalesef iki yüzlü. Rusya-Ukrayna’daki savaşta Ukraynalı çocuklar katledilirken tüm dünyaya haykırıyorlar, burada bir soykırım, bir zulüm var çocuklar öldürülüyor diyebiliyorlar. Ama aynı çocuklar Filistin’de öldüğü zaman maalesef hiçbirinin sesi çıkmıyor.” yanıtını verdi.

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