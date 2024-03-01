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  4. Murat Kurum’dan fırıncılara ‘Pazar tatili’ sözü! ‘Ucuz ekmek’ mesajı da dikkat çekti…

Murat Kurum’dan fırıncılara ‘Pazar tatili’ sözü! ‘Ucuz ekmek’ mesajı da dikkat çekti…

01.03.2024 07:36
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İstanbul’da anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile birlikte kıyasıya bir yarış içerisinde olan Murat Kurum’dan seçilmesi halinde yapacağını söylediği dikkat çeken bir vaat daha geldi. Kurum, İstanbul’daki fırınlar için harekete geçeceklerini belirterek Pazar Tatili’ uygulamasına geçileceğini dile söyledi. Kurum ayrıca İstanbul’da ekmeği ucuzlatmak içinde çalışacaklarını belirtti.

Murat Kurum’dan fırıncılara ‘Pazar tatili’ sözü! ‘Ucuz ekmek’ mesajı da dikkat çekti…

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da fırıncılar ile bir araya geldi. Konuşmasında hem fırıncıların hem de vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların çözümü için projelerinin hazır olduğunu belirten Kurum, ekmek fiyatlarında standardı sağlayacaklarının ve ruhsatsız çalışan fırınlar için harekete geçeceklerinin altını çizdi. Kurum, çalışanların yeterince dinlenebilmesi için ‘Pazar Tatili’ uygulamasına geçileceğini dile getirdi.

"'PAZAR TATİLİ' UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ"

Fırıncılık sektöründe yaşanan insan gücü sıkıntısının çözümü için de çalışacaklarını söyleyen Kurum, “Bu anlamda meslek eğitimleri, mesleki rehberlik hizmetlerimizi artıracağız. Bu problemi de süratle çözeceğiz. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimiz döneminde açılan Davutpaşa’daki fırıncılık okulumuzu güçlendireceğiz. Bu okulumuzda fırıncı esnafımıza eğitimler verecek, ustalarımızı sertifika sahibi yapacağız.

Fırıncılık sektöründe çalışan işçi kardeşlerimiz yeterince dinlenemiyorlar, yavrularına vakit ayıramıyorlar. Buna dair de planımız hazır. ‘Pazar Tatili’ uygulamasını aşamalı olarak, siz değerli kardeşlerimiz için uygulamaya geçeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA EKMEĞİ UCUZLATACAĞIZ"

Ekmek fiyatlarının vatandaşları zorlamayan bir aralıkta olmasını temin edeceklerini sözlerine ekleyen Kurum, “Tarife dışı fiyat uygulaması yapanların yavrularımızın kursağındaki ekmekle oynamasına asla izin vermeyeceğiz. Biz yola çıkarken ne dedik? Halkın başkanı değil halkın dostu, halkın evinin evladı olacağız dedik. O zaman bir evladın ne yapması gerekirse, biz de onu yapacağız. Fırıncılar odamızla el ele vereceğiz. İstanbul’da ekmeği beraberce ucuzlatacağız.” dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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Fırıncı Pazar tatil ekmek fırın
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