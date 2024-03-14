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  4. Murat Kurum’dan 'Nisan'da geliyoruz' mesajı! İmamoğlu hakkında 10 madde sıraladı…

Murat Kurum’dan 'Nisan'da geliyoruz' mesajı! İmamoğlu hakkında 10 madde sıraladı…

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
14.03.2024 09:56
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Yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylardan dikkat çeken çıkışlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında 10 madde sıralayarak "Nisan'da geliyoruz" mesajı verdi.

Murat Kurum’dan 'Nisan'da geliyoruz' mesajı! İmamoğlu hakkında 10 madde sıraladı…

Türkiye, adım adım yerel seçimlere yaklaşıyor. Yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylar arasındaki rekabette tansiyon giderek artıyor. Son olarak Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı bir paylaşım geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma" diyerek 10 madde sıraladı.

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Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut CHP’li İBB yönetimi;

  1. “5 yılda İstanbul’un deprem sorununu çözeceğiz.” dedi, çalıştaydan öteye gidemedi!

  2. “100 bin konut dönüştüreceğiz.” dedi, 5 binini bitiremedi!

  3. “15 bin yeni sosyal konut yapacağız.” dedi, o vaadi de yerine getirmedi!

  4. “Ulaşım sorununu çözeceğiz.” dedi, tam bir çileye dönüştürdü!

  5. “Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız.” dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!

  6. “100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız.” dedi, yapmadıkları gibi İSPARK’ı bile batırdı!

  7. “İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız” dedi, tek bir çivi bile çakmadı!

  8. “Megabüs hattı yapacağız” dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!

  9. “70 km yeşil koridor oluşturacağım” dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı.

  10. “İBB’de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım.” dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!

İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak."

Kurum paylaşımının sonuna "Nisanda geliyoruz." mesajını da ekledi.

Yerel Seçim 2024


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Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Seçim 2024
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