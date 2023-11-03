Murat Kurum, Filistinli üniversite öğrencileriyle buluştu

İstanbul’da üniversitede okuyan Filistinli öğrencilerle buluşan AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, öğrencilerle sohbet etti, onların ihtiyaçlarını sordu.

Öğrenciler Gazze’deki yakınlarıyla ilgili bilgi verdi. Yakınlarını kaybettiğini anlatan bir öğrenci, Gazze’de internet olmadığı için ailesinden çok zor haber aldığını anlattı. Başka bir öğrenci ise Türkiye’nin bu süreçteki desteğinden dolayı teşekkür etti.

"SENİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bir öğrencinin Gazze’ye dönmek istediğini anlatması üzerine Kurum, “Senin hayallerini inşallah gerçekleştireceğiz. Ne gücümüz ne imkânımız varsa Filistinli kardeşlerimiz için bu imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu zulüm bitecek ama bu zulmü yapanların da hiçbir zaman yanına kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Kurum, “Bu günler geçecek, eminiz ki bir güneş doğacak” dedi. Kurum, Türkiye’nin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu belirterek, öğrencilere desteğini belirtti.





