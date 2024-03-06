Murat Kurum'un gündem olan videosundaki Hakkı Alkan'a FETÖ tepkisi! "Los Angeles imamı olmak isteyen adam değil mi o?"

Murat Kurum'un sosyal medyada yankı uyandıran videosunda telefonundaki sipariş uygulamasından son siparişleri mercek altına alınmış, burada İsrail'e boykot listesinde yer alan ürünlerden Kurum'un sipariş ettiği görülmüştü. YouTube kanalında Kurum'un konuğu olduğu Hakkı Alkan'a FETÖ üzerinden yüklendi. Murat Kurum'u da "İsrail'e lanet okuyup İsrail'e dünyanın malını satmaktan ne farkı var?" diye eleştirirken "Bu ona oy kaybettirmez" dedi.

"KİM FETÖ'CÜ, KİM DEĞİL, HER ŞEY BİRBİRİNE GİRDİ"

Altaylı'ya YouTube kanalından paylaştığı videoda Murat Kurum'un söz konusu videosu soruldu. Bunun üzerine Altaylı, Hakkı Alkan için "FETÖ'nün Los Angeles imamı olmak isteyen adam değil mi?" deyip ekledi:

"Gerçi ne olacak ki yani, ben FETÖ'cü dedim, diyorum çünkü bir dönem FETÖ'cü olduğuna emin olduğumuz kişiler beni dava ediyorlar. Ben FETÖ'cü dedim diye bana hakaret ediyor. Bu FETÖ işi karışık oldu zaten. Yani kim FETÖ'cü, kim değil, milat ne zaman bitiyor, ne zaman başlıyor falan, artık her şey birbirine girdi.

"BOŞUNA UĞRAŞMASINLAR"

Buradan Kurum'un FETÖ ile iltisaklı olduğu şeklinde bir izlenim çıkarılmaya çalışılıyorsa uğraşmasınlar boşuna. Niye, çünkü AK Parti'den kimi biraz eşelesen bir dönem bir teması var. Pek azdır 'Kardeşim benim bunlarla hiç işim olmadı' diyecek AK Partili. Murat Kurum'un da olmuştur mutlaka.

"MURAT KURUM'A OY KAYBETTİRMEZ"

Bu Gazze meselesinden sonra da şeyleri almaya devam etmiş mi? O da normal. Hani millete 'Boykot edin' deyip de sonra yapmaları, e bu da siyasal İslam'ın gerçeklerinden bir tanesi. Ona da yapacak bir şey yok. Yani bu, şundan daha kötü değil; İsrail'e lanet okuyup İsrail'e dünyanın malını satmaktan ne farkı var? Siyasal İslam böyle bir şey. O yüzden taraftarları da biliyor, merak etmesinler, bu Murat Kurum'a oy kaybettirmez."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





