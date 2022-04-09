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  4. Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığına: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?

Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığına: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?

09.04.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki gerginlik devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ulaştırma Bakanlığının Marmaray fiyatlarıyla ilgili attığı bir paylaşımı alıntılayarak, "İlk UKOME’de, Marmaray’da yüzde 40 indirime İBB hazır. Siz de hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığına: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?

Türkiye, akaryakıta yapılan zamlardan sonra ulaşıma gelen zamları tartışıyor. Bu tartışmalar içinde en çok ön plana çıkan ise Ulaştırma Bakanlığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan UKOME ve Marmaray tartışması oldu.

BAKANLIKTAN MARMARAY TWİTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray'ın resmi adresinden atılan, "Marmaray, İBB’nin elektronik bilet sistemine tabidir.
İBB’nin talebi ile UKOME’nin karar verdiği bilet tarifesini uygular." ifadelerinin yer aldığı paylaşımı alıntıladı.

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İBB SÖZCÜSÜNDEN YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da bu twite yanıt olarak, "UKOME’de hükümetin 15, İBB’nin 11 oyu var. Marmaray’a özel yüzde 40 indirim ilk UKOME’de oy birliği ile geçebilir. 48 saatte BELBİM elektronik sistemi hazır hale getirecek. İlk UKOME’de, Marmaray’da %40 indirime İBB hazır. Siz de hazır mısınız? @akaraismailoglu @UABakanligi" karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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