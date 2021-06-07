Müsilaj (deniz salyası) neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan ve Karadeniz'e de sıçrayan müsilaj (deniz salyası) sorununun nedeni belli olmaya başladı. 22 gün önce İstanbul Üniversitesi'ndeki laboratuvara bırakılan müsilaj örneklerinin ilk sonuçları çıktı.

CNN TÜRK muhabiri Samet Güner'in canlı yayında aktardığı bilgiler şöyle;

"Çok uzun süredir Marmara Denizi’nde deniz salyası problemi var. Bu bir süreç ve bunun ilk adımı atıldı diyebiliriz. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neslihan Özdelice ile birlikteyiz. Plankton araştırma labaratuvarındayız. Herkes bu sonuçları bekliyor. 22 gündür bu çalışma yapılıyordu. CNN TÜRK muhabiri Sena Akbulut bu örnekleri getirmişti. İlk sonuçlarda neler çıktı?"

HANGİ ZARARLI MADDELER KEŞFEDİLDİ?

Prof. Dr. Neslihan Özdelice şunları söyledi:

"Müsilaja sebep olan eğer bir canlıysa siz öncelikli olarak o canlıyı bileceksiniz ki çözüm önerileriniz de ona göre olsun. Stres faktörlerini belirlersek bu işi çözmüş oluruz.

Bu çalışmayı iki etapta yönetiyoruz. Tek hücrelileri, kamçılı alpleri özellikle, bir de bakteriyel kirliliğin olup olmadığını araştırıyoruz.