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'Muska' operasyonunda yakalandı! Akılalmaz savunma

12.11.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da muska yazıp vatandaşları para tuzağına düşürdüğü iddia edilen şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin “Ben muska yazmayı bilmem” diyerek kendini savunması dikkat çekti. Öte yandan kasten adam yaralama suçundan da arandığı belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Muska' operasyonunda yakalandı! Akılalmaz savunma

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşilova beldesinde müstakil bir evde Ali S. (46) isimli şahsın para karşılığı muska yazarak kazanç sağladığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

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Şahsı teknik ve fiziksel takibe alan jandarma ekipleri, yeterli delillere ulaşmasının ardından müstakil eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ali S., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

"BEN MUSKA YAZMAYI BİLMEM"

Hastane girişinde gazetecilerin “Nasıl muska yazıyorsun?” sorusuna Ali S., “Ben muska yazmayı bilmem. O kim sana dediyse, o yazıyordur” diye cevap verdi. Yapılan sorgulamasında kasten adam yaralama suçundan arandığı tespit edilen Ali S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Aksaray
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