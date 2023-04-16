Musluklardaki sert su lekelerini anında çıkarıyor! Temizlik uzmanlarının gizli sırrı

Musluktaki su lekelerinden şikayetçiyseniz bu sorun için yeni temizlik malzemesi almanıza gerek yok. Her mutfakta bulunan bir malzeme musluklardaki su lekelerini temizleyerek musluğun ayna gibi parlamasını sağlıyor. TikTok'ta temizlik tüyosunu paylaşan Sidney Raz, su lekelerini geçirmek için uyguladığı yöntemle viral oldu.

SU LEKELERİNİ GEÇİRMEK İÇİN

Sidney, musluklarınızın parlak ve yeni görünmesini sağlayacak temizlik tüyosu için tek ihtiyacınız olan malzemenin pişirme kağıdı olduğunu açıkladı. Sosyal medya fenomeni bir parça parşömen kağıdının musluklardan gelen sert su lekelerini başka bir temizlik ürünü olmadan nasıl çıkarabileceğini gösterdikten sonra viral oldu.

Sidney, kirli musluğunun nasıl göründüğünü göstermek için kamerayı lavabosuna çevirmeden önce bir rulo parşömen kağıdı kaldırdı. Musluğu bulutlu ve sert su lekeleriyle kaplıydı. Kâğıdı buruşturarak derme çatma bir beze dönüştürdü ve musluğu silmeye başladı. Çelik musluk gittikçe daha parlak hale geldi.

1,3 milyondan fazla izlenen videoya "Çok parlak ve korkutucu" açıklamasını yaptı. Bir kişi "Bekle... sadece düz parşömen mi?" Su veya temizleyici kullanmak gerekmiyor mu?' dedi.



