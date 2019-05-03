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Muş'ta sel ve su baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 21:05 | Son Güncelleme

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı beldesinde şiddetli yağış sonucu derenin taşması nedeniyle evler, tarım arazileri ve ahırlar su altında kaldı - Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan: - "60 evi tahliye edip, vatandaşlarımızı selden etkilenmeyen bölgelerdeki akrabalarının yanına gitmesi için uyardık"

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, 60'a yakın ev ile tarım arazileri ve ahırlar sular altına kaldı.

Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı beldesinde şiddetli yağış sonucu derenin taşması nedeniyle sel meydana geldi.

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Can kaybı yaşanmamasının teselli kaynağı olduğunu belirten Uzan, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel ve taşkın sonucu evlerin, tarım arazilerinin, ahır ve tandırların zarar gördüğünü anlattı.

Yağmurun bu gece de devam etmesinin daha büyük risklere yol açabileceğine işaret eden Uzan, şunları söyledi:

"60 evi tahliye edip, vatandaşlarımızı selden etkilenmeyen bölgelerdeki akrabalarının yanına gitmesi için uyardık. Tüm güvenlik tedbirlerimizi almış durumdayız. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacaktır. Ekiplerimizin taşkını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Bölgede suyun çekilmesinin ardından hasar tespit çalışması yapacağız. Halkımıza göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim."

Recep Kuş ise evini yağış nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldığını belirterek, "Hayvanlarımız ahırlarda mahsur kalmıştı. Kaymakamın girişimleri ve AFAD ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Çok şükür, devletimiz yanımızda." dedi.

Kaymakam Uzan'a incelemelerinde AFAD İl Müdürü Maşallah Yıldız, Yoncalı Belediye Başkanı Sami Özdemir ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bulanık muş Sel Baskını

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