Mustafa Denizli'nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli, CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı oldu! Lal Denizli'den ilk açıklama geldi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için CHP adaylarını belirlemeye devam ediyor. CHP'nin Parti Meclisi toplantısında ise Lal Denizli sürprizi yaşandı. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli, Urla'dan aday adaylığı başvurusu yapmıştı.

Ancak CHP yönetimi Lal Denizli'yi babası Mustafa Denizli'nin memleketi olan Çeşme'den aday gösterdi.

"ÇEŞME'DE YAPACAK ÇOK VE BÜYÜK İŞLERİMİZ OLACAK"

CHP'nin adaylık kararından sonra sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yapan Lal Denizli şu ifadeleri kullandı:

"Yola çıkıyoruz. Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli örgütüm ve dostlarım;

18 yaşında kapısından girdiğim ve 14 senedir gururla mücadele ettiğim yüzyıllık köklü partimden yeni bir yola adım atıyorum.

Baba ocağım, bütün çocukluğum, gençliğim, ailem, biricik memleketim Çeşme Belediye Başkanlığı için genç bir kadın arkadaşınız, İzmirli bir hemşehriniz, emektar bir yol arkadaşınız olarak adaylık yürüyüşüne başlıyorum. Güzel memleketim İzmir ve Çeşmemiz için hayalini kurduğum bir hizmet ve kent yönetimi anlayışı var. Katılımcı bir anlayışla yöneteceğimiz Çeşme’de yapacak çok ve büyük işlerimiz olacak. Gecesini gündüze katarak bu kent için çalışacak bir yol arkadaşınız olarak, adaylık açıklamamda sizleri yanımda görmekten ve desteğinizle onurlamaktan mutluluk duyacağım. Hepinize şimdiden teşekkür ederim"

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Yıllardır İzmir’de CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışan Denizli, Pierre Loti Fransız Lisesi'nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi, ardından da uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yaptı.





