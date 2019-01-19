Mustafa Destici'den Eskişehirspor'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un göreve yeni seçilen kulüp başkanı Kaan Ay'ı ziyaret etti.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkanı Kaan Ay, eski başkanlardan Halil Ünal ve yöneticiler tarafından karşılanan Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takımın dün akşam gerçekleştirdiği olağanüstü kongresinin hayırlı olmasını diledi.

Kulüp başkanı Ay'a yeni görevinde başarılar dileyen Destici, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor, sizlerle birlikte ve herkesin desteğiyle zor günleri kısa sürede atlatıp özlediği başarılara ulaşacaktır. Transfer yasağı kalkana kadar el birliğiyle çalışacağız. Ligin ikinci devresinin Eskişehirspor için yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Teknik direktörümüz Fuat Çapa'nın da büyük gayretleri var. Takımımızın ayakta durması için genç kardeşlerimizle başarılı bir süreç geçirdiler. Beklentinin üzerinde bir mücadele verdiler. Gençler görevini yaparken yeni transferlerle sahada olmayı istiyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz. Tesislere gelirken birtakım görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerden olumlu netice alacağız."

Teknik direktör Fuat Çapa ise transfer yasağının kalkması için çalışma yapıldığını, bu konuda bugün güzel bir haber beklediklerini dile getirdi.

