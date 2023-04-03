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Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak "yeni seçimler olabilir" iddiası

03.04.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala siyaset kulislerinde hareketlilik devam ediyor. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "14 Mayıs seçim sonuçları, birkaç yıl içinde yeni seçimlere neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak "yeni seçimler olabilir" iddiası

TDP Genel Merkezi'nde düzenlenen haftalık değerlendirme toplantısında konuşan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, “Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik” diyerek sözlerine başladı. Türkiye Değişim Partisi'ni sadece bir seçimlik için kurmadığını söyleyen Mustafa Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi'ni bir lidere, bir partiye kızarak da kurmadık. Bir seçimlik partiler, kızdım küstüm partileri saman alevi gibidir. Sandıklar açılır, herkes dersini alır" diye konuştu.

'BİRKAÇ YIL İÇİNDE YENİ SEÇİMLERE NEDEN OLABİLİR'

Siyaset yoluyla millete hizmet etmenin uzun ve zahmetli olduğuna vurgu yapan Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinin başka seçimlere yol açabileceğini ifade etti. Sarıgül, “Siyaset yoluyla millete hizmet etmek, uzun ve zahmetli bir yoldur. Rüzgara göre dans edenler, kavgada kenarda durup, kavga bitince galipten yana olanlar ilk fırtınada kaybolurlar. Sabredenler, sebat edenler, davasına ve arkadaşlarına sadık kalanlar, başarı limanına ulaşırlar” şeklinde konuştu.

Mustafa Sarıgül, konuşmasını “Bu seçimlerde ülkemiz, milletimiz ve cumhuriyetimiz için en doğrusunu yapacağız” ifadeleriyle tamamladı. (İHA)

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