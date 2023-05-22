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Mustafa Sarıgül'den 'Sinan Oğan' açıklaması: Hayretler içerisindeyim

22.05.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklamasına ilişkin Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama geldi. Sarıgül, Mardin'in Derik ilçesinde yaptığı temaslar sırasındaki açıklamasında "Sayın Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı. Hayretler içindeyim. Gerekçeleri inandırıcı değil." ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'den 'Sinan Oğan' açıklaması: Hayretler içerisindeyim

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Sayın Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı. Hayretler içindeyim. Gerekçeleri inandırıcı değil." dedi.

28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Erzincan listesinden girerek milletvekili seçilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında, Mardin'in Derik ilçesine geldi.

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"TOPLUMSAL VİCDAN KILIÇDAROĞLU'NDAN YANADIR"

Burada vatandaşları ziyaret eden Sarıgül, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın, ikinci turda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin, "Sayın Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı. Hayretler içindeyim. Gerekçeleri inandırıcı değil. 'Ülke iyi yönetilmiyor, ama ne yapalım, istikrar bozulmasın.' Böyle şey olur mu? Yanlışta ısrar olmaz. Kötü giden istikrar değildir. Ama toplumsal vicdan Kılıçdaroğlu'ndan yanadır. Haklı olan Kılıçdaroğlu'dur." diye konuştu.

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"MESELE SİYASET MESELESİ DEĞİL, MEMLEKET MESELESİDİR"

Mustafa Sarıgül, meselenin sadece siyaset meselesi olmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İyice düşünüp taşınmamız lazım. Bu mesele siyaset meselesi değil, Erdoğan-Kılıçdaroğlu meselesi de değil. Bu mesele memleket meselesidir. Ülkemizi bir kişi tek başına mı yönetsin? Yoksa cumhurbaşkanı, başbakan, meclis bir arada mı yönetsin? Buna karar vereceğiz. Türkiye 5 yıldır, bir kişi tarafından tek başına yönetiliyor. Sayın Erdoğan'a verdik yetkiyi, Sayın Erdoğan 'Her şeyi ben bilirim' dedi. 'Ben yaptım oldu' dedi. Ekonomiyi ehil ellere vermedi. Merkez Bankası'nın işine karıştı. Piyasalarla zıtlaştı. Son 5 senede işsizlik, yoksulluk, pahalılık, geçim sıkıntısı arttı. Tek adam yönetim, devam ederse dolar 30 lirayı geçer, ekmek 10 lira olur. Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu, devletin hesabını kitabını toplar, iki yakamız bir araya gelir. Devlette israf ve masraf çok arttı. Gelirimiz giderimizi karşılayamıyor. Kılıçdaroğlu mütevazıdır. İsrafa son verir, gösteriş yapmaz. Devletteki lüks araçları, uçakları satar." dedi. (DHA)

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