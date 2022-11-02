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Mustafa Sarıgül'den Tanju Özcan çıkışı! 'Bazı troller...'

02.11.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde Türkiye Değişim Partisi'ne (TDP) üye olduğunu öğrendiğini belirterek, "TDP'ye Kilis'ten üye olmuşum ve aktif üyeymişim. Allah'tan bunu yapan kimse HDP gibi bir partiye falan bizi üye yapmamış. Zaten kahrımdan ölürdüm" dedi. Mustafa Sarıgül ise, "Tanju beyi seviyoruz, başarılı bir belediye başkanıdır ancak bize böyle bir müracaatı olmadı. Bazı troller şubeyi yıpratmak için böyle bir çalışma içerisine girmişler" dedi.

Mustafa Sarıgül'den Tanju Özcan çıkışı! 'Bazı troller...'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından, Türkiye Değişim Partisi'ne isteği dışında üye kaydının yapıldığını duyurdu. Özcan, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi beni 1 yıllığına ihraç etti. 1 yıl süreyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimin de silinmesi anlamına geliyor bu. Dün itibarıyla bu süreci takip eden genel merkezden bir kardeşim beni aradı, CHP'den üyeliğim düşmüş mü, diye kontrol ederken 'Ağabey senin bir başka partiye üyeliğin görünüyor' dedi. 'Nasıl yani' dedim, 'Onu ben göremiyorum' dedi. 'e-Devlet'ten girip bakarsan görürsün' dedi" diye konuştu.

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'ALLAH'TAN HDP'YE ÜYE YAPMAMIŞ'

Kontrolü sonrası Türkiye Değişim Partisi üyesi olduğunu öğrendiğini belirten Özcan, "Ben de bu uyarı üzerine e-Devlet'e girdim. Bir baktım, ben 2022 yılının ikinci yarısında yani bu eylül olabilir, benim ihracımdan sonra, başka bir tarih olabilir; Türkiye Değişim Partisi'ne Kilis'ten üye olmuşum ve aktif üyeymişim. Ben bağımsızım zannederken Türkiye Değişim Partisi'nin Bolu belediye başkanıymışım. Allah'tan bunu yapan kimse HDP gibi bir partiye falan bizi üye yapmamış. Zaten kahrımdan ölürdüm. Bununla ilgili avukatım aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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SARIGÜL'DEN TANJU ÖZCAN AÇIKLAMASI

Bartın'daki maden kazasından yaralı kurtulan madenci Sezgin Çelen'i ziyaret için gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise "Bizim partimizin tüzüğü gereği bir milletvekilinin bir belediye başkanının üye olması için genel merkeze müracaatta bulunması ve MYK’dan mutlaka geçmesi lazım. Tanju beyi seviyoruz, başarılı bir belediye başkanıdır ancak bize böyle bir müracaatı olmadı. Böyle bir müracaatı olduğu zaman da en iyi şekilde değerlendiririz ama Tanju beyin bize böyle bir müracaatı olmadı o nedenle burada bir bilgi kirliliği var. Bazı troller şubeyi yıpratmak için böyle bir çalışma içerisine girmişler. Ben de böyle bir habere çok üzüldüm. Tanju beyi de arayıp kendisiyle de görüştüm, tekrar görüşeceğim" diye konuştu.

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'REVİZE EDİLMESİ LAZIM'

Madenci Sezgin Çelen’in evinde aileye 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Sarıgül, 'Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok acele 'Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nın kurulması ve madenlerimizle ilgili verilen ruhsatların çok detaylı bir şekilde incelenmesi lazım. Soma'da biz bu tedbir almış olsaydık bugün burası kesinlikle olmazdı. Yarın bir başka kazayla karşılaşmayacağımızın garantisini kimse veremez. Özellikle siyasi sorumluların hesap vermesi lazım. Sayın bakanın Türkiye Değişim Partisi olarak şahsıyla ilgili asla bir şey söylememiz söz konusu değil ama sayın bakan bilmeli ki bunun siyasetinde de sorumluları var. Sadece buradaki olayı memurlara yükleyip siyasetin kenarda kalması mantığını doğru bulmayız. İkincisi, kış yaklaşıyor özellikle Karadeniz'de özellikle Kastamonu'da özellikle Rize bölgesinde, özellikle Trabzon bölgesinde, Giresun bölgesinde Sinop'un belli bölümlerinde hiç arzu etmeyiz ama dere yataklarında binlerce yurttaşımız tekrar gözden geçirmesi lazım. Modellerimizin tekrar yeni baştan revize edilmesi lazım" dedi.

(DHA)

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Tanju Özcan Mustafa Sarıgül

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