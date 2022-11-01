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Tanju Özcan'ın e-Devlet isyanı! Üye olduğu partiyi görünce gözlerine inanamadı: "Kim ne oyun oynadıysa..."

01.11.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sığınmacılarla ilgili keskin sözleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. CHP'den 1 yıl uzaklaştırma cezası alan Özcan e-Devlet'ine girdiğinde başka bir partiye üyeliği olduğunu gördü. Sosyal medyadan isyan eden Özcan, "Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'ın e-Devlet isyanı! Üye olduğu partiyi görünce gözlerine inanamadı: "Kim ne oyun oynadıysa..."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın e-Devlet isyanı sosyal medyada gündem oldu. Siyasi Parti Üyelik Sorgulama Sonucunu Twitter'dan paylaşan Özcan Türkiye Değişim Partisi'ne üye yapıldığını görünce duruma tepki gösterdi.

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Söylemleriyle gündemdem düşmeyen Tanju Özcan CHP'nin kararıyla 1 yıl partiden uzaklaştırma kararı almıştı. Suriyelileri her fırsatta sert dille eleştiren Özcan e-Devlet'i kontrol ettiğinde TDP'ye üye yapıldığını fark etti. Belgesiyle beraber sosyal medyadan paylaşım yapan Özcan, "Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp, kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar. Bugün E- Devlet sorgulamamda öğrendim; CHP üyeliğim TDP üyeliğe çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis’ten. Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek." ifadelerini kullandı.

Özcan'ın paylaştığı belge;

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan edevlet siyasi parti üyeliği

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