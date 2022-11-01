Tanju Özcan'ın e-Devlet isyanı! Üye olduğu partiyi görünce gözlerine inanamadı: "Kim ne oyun oynadıysa..."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın e-Devlet isyanı sosyal medyada gündem oldu. Siyasi Parti Üyelik Sorgulama Sonucunu Twitter'dan paylaşan Özcan Türkiye Değişim Partisi'ne üye yapıldığını görünce duruma tepki gösterdi.

Söylemleriyle gündemdem düşmeyen Tanju Özcan CHP'nin kararıyla 1 yıl partiden uzaklaştırma kararı almıştı. Suriyelileri her fırsatta sert dille eleştiren Özcan e-Devlet'i kontrol ettiğinde TDP'ye üye yapıldığını fark etti. Belgesiyle beraber sosyal medyadan paylaşım yapan Özcan, "Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp, kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar. Bugün E- Devlet sorgulamamda öğrendim; CHP üyeliğim TDP üyeliğe çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis’ten. Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek." ifadelerini kullandı.

Özcan'ın paylaştığı belge;





