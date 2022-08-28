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Mustafa Sarıgül'den Ümit Özdağ'a: Siyasilerin muhatabı siyasilerdir

28.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı hedef aldı. Özdağ'ın bir camide söylediği sözler ile sosyal medyada gündeme gelmesini eleştiren Sarıgül, “Siyasilerin muhatabı siyasilerdir, devlet memurları değildir” dedi.

Mustafa Sarıgül'den Ümit Özdağ'a: Siyasilerin muhatabı siyasilerdir

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Mahkumlara yönelik genel af talebini yineleyen Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin’in aday açıklamaları hakkında da konuştu.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN ÜMİT ÖZDAĞ'A ELEŞTİRİ

Geçtiğimiz günlerde bir camide söylediği sözler ile sosyal medyada gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef alan Sarıgül, “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın söyledikleri özünde doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesini veremezdik. TDP olarak camilerimizde, cemevlerimizde, sinagoglarımızda, kiliselerimizde siyaset yapılmasını kesinlikle doğru bulmayız. Bir siyasinin, bir devlet memurunu muhatap alması mantığını doğru bulmayız. Siyasilerin muhatabı siyasilerdir, devlet memurları değildir. TDP’liler inanç merkezlerine girerken parti rozetlerini çıkartacağız. Camilerimizde siyaset yapılmasını doğru bulmayız” diye konuştu.

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“6’LI MASANIM EN BÜYÜK VE ÖNEMLİ PARTİSİ CHP’DİR”

Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin’in adaylık açıklaması ile ilgili konuşan Sarıgül, “Gürsel Tekin zaman zaman doğru ve güzel şeyler söylüyor. Tekin’in söylemiş olduğu 6’lı masa TDP olarak içerisinde bulunduğumuz bir konu değil ama kamu vicdanına baktığımızda siyasetin Gürsel Tekin’in dediği doğrudur. O masanın en büyük ve önemli partisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Adayın da Cumhuriyet Halk Partisi’nden çıkması kendi açısından son derece önemli ve doğrudur” dedi.

(İHA)

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Mustafa Sarıgül Ümit Özdağ

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