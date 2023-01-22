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Mustafa Sarıgül duyurdu: 'İsveç Başbakanı Kristersson'a İncil göndereceğiz'

22.01.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in başkenti Stockholm'de Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Aşağılık olayın ardından İsveç Büyükelçiliği'ne gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "İsveç Başbakanı Kristersson'a İncil göndereceğiz. Çünkü, İslam dünyası olarak 'İncinsen de incitme' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül duyurdu: 'İsveç Başbakanı Kristersson'a İncil göndereceğiz'

TDP Partisi Mustafa Sarıgül ve partililer, İsveç'in başkenti Stokholm'de aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması ve eyleme İsveç makamlarınca müsaade edilmesine tepki için İsveç Büyükelçiliği'ne geldi. Sarıgül, İslam ve Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, "Hangi inanca mensup olursak olalım, diğer inançlara saygı göstermemiz lazım. Geçmişte İsveç sokaklarında Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı işlenen suçlar ne kadar ağırsa bu suç da aynı, eş değer ölçülerde ağırdır. Sorumlularının mutlaka hesap vermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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'UMARIM İSVEÇ HÜKÜMETİ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR'

Müslümanların kendisi gibi düşünmeyenlere saygı gösterdiğini kaydeden Sarıgül, "İsveç Başbakanı Kristersson'a İncil göndereceğiz. Çünkü, İslam dünyası olarak 'İncinsen de incitme' diyoruz. Müslümanlar olarak kendimiz gibi düşünmeyenlere de saygı gösteriyoruz. 'Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın' diyoruz. Umarım İsveç hükümeti bu konuda gerekli tedbirleri alır. Gerek devletimize karşı gerekse inançlarımıza karşı işlenen bu suçları Türkiye olarak reddediyoruz. TDP olarak bu uygulamaları asla doğru umuyoruz. Bayrağımız, toprağımız ve inançlarımızdan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı, Alparslanların, Fatih Sultan Mehmetlerin, Mustafa Kemal Atatürklerin bize bıraktığı bayrağımızı, toprağımızı ve inançlarımızı sonsuza dek koruyacağız, yaşatacağız" diye konuştu. (DHA)

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İsveç Mustafa Sarıgül

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