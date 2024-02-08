Mustafa Sarıgül Ordu adayı mı olacak? 'Karar arifesindeyim' diyerek paylaştı, gündem yarattı

CHP'de Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı hakkındaki belirsizlik sürerken aday olabileceği konuşulan Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

SARIGÜL'DEN 'ORDU' PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda eski Şişli Belediye Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, şu ifadeleri kullandı.

"ÖNEMLİ BİR KARAR AREFESİNDEYİM"

“Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım. Önemli bir karar arefesindeyim. Bana bütün Türkiyem gel diyorsunuz. Antep'im, Kocaelim, Denizlim. Hele hele hele ordum. Nasıl gelmek istiyorum ama? Bir de bana sorun. Bu canları nasıl bırakayım?” ifadelerini kullandı.

ORDU ADAYI MI OLACAK?

Sarıgül'ün paylaşımı "Ordu adayı olabilir" yorumlarına neden oldu.