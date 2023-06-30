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  4. Mustafa Varank paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı "Haydi Hido sayıya"

Mustafa Varank paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı "Haydi Hido sayıya"

30.06.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçından görüntüler paylaştı. Maçta Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yer aldığı da görülürken paylaşılan videoda Erdoğan'ın "Haydi Hido sayıya" sözleri de duyuldu.

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına ait görüntüleri, 'Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur' notuyla Twitter hesabından paylaştı.

MAÇTA HİDAYET TÜRKOĞLU DA VARDI

Maçta Erdoğan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yer aldığı görüldü.

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Maçta; Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti. (DHA)

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