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  4. Müstehcen görüntüleri genç fenomenin başını yaktı! 'Sarem Uysal'ın video başına kazancı ortaya çıktı

Müstehcen görüntüleri genç fenomenin başını yaktı! 'Sarem Uysal'ın video başına kazancı ortaya çıktı

16.01.2024 09:06 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada müstehcen görüntülerini paylaşan 23 yaşındaki kadın hakkında soruşturma başlatıldı. 'Sarem Uysal' takma adıyla tanınan kadın hakkında paylaştığı videolara çocukların da serbestçe erişebildiği gerekçesiyle tutuklama talep edildi. Bunun üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı.

Müstehcen görüntüleri genç fenomenin başını yaktı! 'Sarem Uysal'ın video başına kazancı ortaya çıktı

Kimi fenomen kimiyse daha dar bir geniş kitlesine sahip sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı müstehcen görüntüler bir kez daha gündeme geldi. Son olarak 23 yaşındaki bir kadının paylaştığı videolar başsavcılığı harekete geçirdi.

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VİDEO BAŞINA 200 DOLAR

Takma adıyla 'Sarem Uysal' olarak bilinen 23 yaşındaki kadın, sosyal medya hesabından müstehcen içerikli videolar paylaşıyordu. Kadının video başına 200 dolar kazandığı ortaya çıktı.

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"ÇOCUKLAR DA GÖRÜYOR"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadın hakkında soruşturma başlattı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in detaylarını aktardığı gelişmeye göre; müstehcen görüntülere "çocukların da serbestçe girip erişebildiği" tespit edildi.

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TUTUKLANDI

Bu tespitle birlikte 23 yaşındaki kadın hakkında tutuklama talep edildi. İfadesi alınan kadın "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme" suçundan tutuklandı.

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