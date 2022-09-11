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  4. Müşteri gibi geldi, bir anlık dalgınlıktan faydalanıp kasayı boşalttı! Beyoğlu'ndaki şaşırtan hırsızlık kamerada

Müşteri gibi geldi, bir anlık dalgınlıktan faydalanıp kasayı boşalttı! Beyoğlu'ndaki şaşırtan hırsızlık kamerada

11.09.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bir büfeye müşteri gibi gelen hırsız, çalışanların dikkatin dağınıklığından faydalanarak kasadaki parayı alıp kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Galata Kulesi yanında bulunan bir büfede 9 Eylül Cuma gecesi müşteri gibi gelen hırsız, çalışanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak kasa bölümüne geçti. Etrafı kontrol eden şüpheli, kasadaki paraları cebine doldurup oradan ayrıldı. Kasayı açınca soyulduklarını anlayan çalışanlar, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüpheliyi bulmak için görüntüleri sosyal medyaya da yükledi.

ETRAFINI KONTROL EDİP KASAYI AÇTI

Hırsızlık büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde büfeye giren kişinin etrafı kontrol ettikten sonra kasayı açtığı görülüyor. Paraları cebine dolduran şüpheli, olay yerinden uzaklaşıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Beyoğlu büfe
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