GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına ilişkin, "Orada istikrar sağlandı ve bölgede yaşayan insanlar tehdit altından çıktılar. Aynı zamanda bu mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor. Suriye'deki sorunun siyasi çözümü için bu çok önemli bir aşamadır." dedi.

Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması için mutabakata vardığını anımsatarak, bunu sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Mutabakat öncesi İdlib'de yaklaşık 1 milyon 300 bini çocuk 3 milyon insanın ölüm ve tehcir tehdidi altında olduğuna dikkati çeken Cuma, mutabakatla birlikte buradaki insanların mutlu ve umutlu olduğunu kaydetti.

İdlib'de hayatın normale döndüğünü belirten Cuma, şöyle devam etti:

"İnsanların bir kısmı artık evlerine dönmeye başladı. Bunun yanında bu insanların gücü de büyüdü. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) artık eskisinden daha güçlü oldu. Orada istikrar sağlandı ve bölgede yaşayan insanlar tehdit altından çıktılar. Aynı zamanda bu mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor. Suriye'deki sorunun siyasi çözümü için bu çok önemli bir aşamadır. Aynı zamanda İdlib istikrara kavuştuktan sonra oradaki ÖSO ve diğer ılımlı muhalifler artık masada olacaklar."