HABER

"Mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma: - "(İdlib'e yönelik Soçi mutabakatı) Orada istikrar sağlandı ve bölgede yaşayan insanlar tehdit altından çıktılar. Aynı zamanda bu mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor. Suriye'deki sorunun siyasi çözümü için bu çok önemli bir aşamadır" - "Bu mutabakatın daha büyük bir başarıya ulaşması için her kesimden insanlar bir araya geldi. Biliyorlar ki sadece bir Allahları bir de Türkiye var. Bu mutabakatın etrafına sarılmışlar ve bunu güçlendirmek istiyorlar. Bununla beraber tüm Suriye'nin özgürleştirilmesi için yola çıkmaya çabalıyorlar" - "İdlib halkıyla görüşüyoruz sürekli. Türkiye'nin kendileri için hem masada hem de sahada gösterdiği istikrarlı duruş için çok teşekkür ediyorlar"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına ilişkin, "Orada istikrar sağlandı ve bölgede yaşayan insanlar tehdit altından çıktılar. Aynı zamanda bu mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor. Suriye'deki sorunun siyasi çözümü için bu çok önemli bir aşamadır." dedi.

Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması için mutabakata vardığını anımsatarak, bunu sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Mutabakat öncesi İdlib'de yaklaşık 1 milyon 300 bini çocuk 3 milyon insanın ölüm ve tehcir tehdidi altında olduğuna dikkati çeken Cuma, mutabakatla birlikte buradaki insanların mutlu ve umutlu olduğunu kaydetti.

İdlib'de hayatın normale döndüğünü belirten Cuma, şöyle devam etti:

"İnsanların bir kısmı artık evlerine dönmeye başladı. Bunun yanında bu insanların gücü de büyüdü. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) artık eskisinden daha güçlü oldu. Orada istikrar sağlandı ve bölgede yaşayan insanlar tehdit altından çıktılar. Aynı zamanda bu mutabakat Suriye sorununun çözümü için bir adım teşkil ediyor. Suriye'deki sorunun siyasi çözümü için bu çok önemli bir aşamadır. Aynı zamanda İdlib istikrara kavuştuktan sonra oradaki ÖSO ve diğer ılımlı muhalifler artık masada olacaklar."

- "İdlib halkı Türkiye'ye teşekkür ediyor"

Cuma, Türkiye'nin tarih boyunca bölgeye sahip çıkmak için elinden geleni yaptığını ve bu dik duruşundan asla taviz vermediğini ifade ederek, "Esed ve onu destekleyenlerin planı gerçekleşmiş olsaydı, muhalefet diye bir şey kalmayacaktı. Suriye'nin geleceğinde Esed olmayacak, özgürlük, onur ve demokrasi olacaktır. İdlib halkıyla görüşüyoruz sürekli. Türkiye'nin kendileri için hem masada hem de sahada gösterdiği istikrarlı duruş için çok teşekkür ediyorlar." diye konuştu.

Bölge halkı içinde bulunan bazı radikal grupların bölgeyi terk ettikten sonra İdlib'in çok daha güvenli ve istikrarlı olacağını dile getiren Cuma, söz konusu grupların çıkmaya direnmeyeceklerini umduklarını aktardı.

Cuma, İdlib'in mutlaka korunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oradaki insanlar şu anki durumdan oldukça memnunlar. Bu mutabakatın daha büyük bir başarıya ulaşması için her kesimden insanlar bir araya geldi. Biliyorlar ki sadece ve sadece bir Allahları bir de Türkiye var. Bu mutabakatın etrafına sarılmışlar ve bunu güçlendirmek istiyorlar. Bununla beraber tüm Suriye'nin özgürleştirilmesi için yola çıkmaya çabalıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, 17 Eylül'de Soçi'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

PARTNEREv fiyatı satılıyor! İşte 90 bin liralık iPhone...Ev fiyatı satılıyor! İşte 90 bin liralık iPhone...
24 yıldır şehit oğlunun naaşını bekliyor24 yıldır şehit oğlunun naaşını bekliyor
Millet kıraathanesi yapılacak uçak, gece nakledilecekMillet kıraathanesi yapılacak uçak, gece nakledilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anlaşma Gaziantep göç güvenli ortam İdlip mülteci Rusya Soçi mutabakatı Suriye Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

İlginizi Çekebilir

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.