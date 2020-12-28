'Mutant korona' bulaşan kadın konuştu: Önce grip sandım

Geçen haftalarda İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs ile ilgili incelemeler devam ederken, bu hastalıkla mücadele eden bir gazetecinin açıklamaları ve yaşadıkları uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

İngiltere’nin popüler televizyon kanallarından Channel 4’ün haber müdürü olan Louisa Compton, mutasyona uğramış koronavirüs ile ilgili yaşadıklarını anlattı.

Her hafta bisiklete binen ve yaklaşık 320 kilometre yol yapan 44 yaşındaki Compton iki hafta önce mutasyona uğramış koronavirüse yakalandığını söyledi. Hiç dışarı çıkmamasına ve sağlığına dikkat etmesine rağmen mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan Compton ilk belirtilerin 10 Aralık’ta görüldüğünü söyledi.

AÇIK HAVADA BULUŞTUM

Hastalığa hazırlıksız yakalandığını dile getiren Compton, “10 Aralık’ta yağmurlu bir günde bisiklete bindim ve eve döndüğümün ertesi günü belirtiler ortaya çıktı. Eve geldiğimde öksürüyordum, boğazım ağrıyordu ve burnum akıyordu. Bunlar normalde Covid-19 semptomu olmadığı için üşüttüm diye düşündüm. Fakat üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım. Bütün gün yatakta yattım ve ışıkları kapadım. Başımın gerçekten patlayacağını düşünüyordum” dedi.