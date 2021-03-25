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  4. Mutant koronavirüs çocukları da etkiledi: Vaka artışında patlama yaşanıyor

Mutant koronavirüs çocukları da etkiledi: Vaka artışında patlama yaşanıyor

25.03.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de görülmeye başlayan ve giderek yayılan koronavirüsün İngiltere mutasyonunun çocukları da etkilediği belirtilerek vaka artışında adeta patlama yaşandığı ifade edildi.

Mutant koronavirüs çocukları da etkiledi: Vaka artışında patlama yaşanıyor

Türkiye'de, başta mutant virüsün etkisiyle yaşanan vaka artışı devam ediyor. Dün açıklanan tabloda vaka sayısı 29 bin 762 kişi oldu.

Uzmanlar, mutant virüsün çocukları, özellikle 8-11 yaş grubunu daha çok etkilediğini belirtti. Milliyet gazetesinin manşetinde yer alan Mert İnan imzalı habere göre Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, vaka artışında adeta patlama yaşandığı uyarısında bulunarak yayılımın tamamen aile kaynaklı olduğunun altını çizdi.

Çocuklarda hastane yatışlarının da başladığını belirten uzmanlar, ebevenylerin daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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