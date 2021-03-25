Mutant koronavirüs çocukları da etkiledi: Vaka artışında patlama yaşanıyor

Türkiye'de, başta mutant virüsün etkisiyle yaşanan vaka artışı devam ediyor. Dün açıklanan tabloda vaka sayısı 29 bin 762 kişi oldu.

Uzmanlar, mutant virüsün çocukları, özellikle 8-11 yaş grubunu daha çok etkilediğini belirtti. Milliyet gazetesinin manşetinde yer alan Mert İnan imzalı habere göre Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, vaka artışında adeta patlama yaşandığı uyarısında bulunarak yayılımın tamamen aile kaynaklı olduğunun altını çizdi.

Çocuklarda hastane yatışlarının da başladığını belirten uzmanlar, ebevenylerin daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

