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  4. Mutfakta en çok kullanılanlar arasında! 6 gramdan fazlası kalp krizi riskini arttırıyor

Mutfakta en çok kullanılanlar arasında! 6 gramdan fazlası kalp krizi riskini arttırıyor

18.04.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerin tadını ortaya çıkaran en önemli baharat olan tuz mutfaklarda sıklıkla kullanılıyor. Tuz her ne kadar yemeklere lezzet katsa da gün içerisinde fazla tüketilen tuz miktarı birçok hastalığa neden oluyor. Bu sebeple tuz tüketirken konulan miktara dikkat etmek gerekiyor. Fazla tuz miktarı kalp krizi riskini arttırıyor, kolesterolü ve tansiyonu yükseltiyor.

Mutfakta en çok kullanılanlar arasında! 6 gramdan fazlası kalp krizi riskini arttırıyor

Hastalıklardan korunmak için düzenli ve dengeli beslenmek önem taşıyor. Beslenirken kullanılan baharatlar hastalıkların oluşmasına etki edebiliyor. Fazla tuz tüketmek hastalıklara zemin oluşturan nedenler arasında yer alıyor. Kalp sağlığı için sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinilmesi gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzm. Dr. Yunus Amasyalı, “Kalp hastalıkları için risk oluşturan yüksek kan basıncı (hipertansiyon), fazla kilo ve yüksek kolesterol durumuna, sağlıklı beslenme alışkanlığı ile olumlu bir katkıda bulunulabilir. Gıdalarla aldığımız yağın miktarı ve türü kan kolesterol düzeyine önemli ölçüde etki eder. Ayrıca günde 6 gramdan fazla tuz tüketilmemesi gerekir” dedi.

KULLANILAN YAĞ TÜRÜ DE KALP HASTALIKLARINDA ÖNEM TAŞIYOR

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Kardiyoloji Uzm. Dr. Yunus Amasyalı, Kalp Haftası nedeniyle kalp sağlığında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu. Kalp sağlığı için sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Amasyalı, "Kalp hastalıkları için risk oluşturan yüksek kan basıncı (hipertansiyon), fazla kilo ve yüksek kolesterol durumuna, sağlıklı beslenme alışkanlığı ile olumlu bir katkıda bulunulabilir. Kan dolaşımındaki kolesterolün yüzde 75’i karaciğerde, yüzde 25’i ise aldığımız gıdalardan emilir. Gıdalarla aldığımız yağın miktarı ve türü kan kolesterol düzeyine önemli ölçüde etki eder. Dolaşımdaki fazla kolesterol, kalbi besleyen damarların iç yüzeylerinde ’plak’ adı verilen birikimler yapar. Bu plaklar da büyüyerek kan dolaşımını engeller. Ancak kalp hastalığına yol açan asıl etken, yağın miktarından ziyade yağın türüdür. Ayrıca günde 6 gramdan fazla tuz tüketilmemesi gerekir" diye konuştu.

DOYMUŞ VE TRANS YAĞLAR KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTTIRIYOR

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Yapılması gerekenin günlük kalorinin en fazla yüzde 30’unu yağlardan almak ve ’kötü’ yağları ’iyi’ yağlarla değiştirmek olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Amasyalı, “Doymuş ve trans yağların tüketimi ’kötü kolesterol’ olarak bilinen LDL kolesterol düzeyini, dolayısıyla kalp hastalığı riskini artırır. Bu tip yağların alınan toplam kalorinin yüzde 10’nunu aşmaması gerekiyor. LDL kolesterolü yüksek olan ya da kalp hastası olanlarda bu oran yüzde 7’nin altına, kolesterol alımı günde 200 miligramın atına inmelidir. Margarin, kırmızı et, yumurta sarısı, tam yağlı süt ve ürünleri, kızarmış gıdalar, hamburger ve benzerleri, ticari unlu mamuller bu tür ’kötü’ yağların başlıca kaynaklarıdır. Doymamış yağlar ise LDL kolesterol düzeyini düşürürken ’iyi kolesterol’ olarak adlandırılan HDL kolesterolü artırır. Zeytinyağı, fındık yağı, mısırözü yağı, balık, ceviz, soya fasulyesi bu ’iyi’ yağların kaynaklarıdır ve günlük kalorinin en fazla yüzde 30’u olması gereken yağ tüketiminde bunlara ağırlık verilmelidir" şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI YAĞLARDAN OLUŞAN DENGELİ ÖĞÜNLERLE BESLENİN

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Kalp sağlığı için beslenme önerilerinde bulunan Uzm. Dr. Amasyalı, "Orta derecede karbonhidratlar, proteinler ve az miktarda ancak sağlıklı yağlardan oluşan dengeli öğünlerle beslenin. Tam yağlı süt ve ürünleri yerine yağı azaltılmış olanları tercih edin. Haftada dört yumurtadan fazlasını yemeyin. LDL kolesterolü yüksek olan kişiler yumurta sarısı bakımından daha da dikkatli olmalıdırlar. Kırmızı et yerine balık, derisi hariç kümes hayvanları ve az yağlı etleri tercih edin. Günde en az 5 kez sebze ve meyve tüketin. Bunlarda önemli vitamin ve mineraller mevcuttur. Günde en az 8-10 bardak su içmelisiniz. Liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebzeleri düzenli olarak tüketin. Çözünebilir lifler kan kolesterolünü yüzde 15 kadar düşürebilmektedir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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