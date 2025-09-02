Mutfakta hayatı kolaylaştıran pratik zeka hileleri: Mutfakta zaman kazandıran 7 hile önerisi…

Mutfakta bu tür küçük ama etkili tüyolar sayesinde yemek yapmak hem daha eğlenceli hale gelir hem de zaman kaybı büyük ölçüde azalır.
Limonu sıkmadan önce birkaç saniye mikrodalgada ısıtın ya da tezgahta yuvarlayarak ezin. Böylece daha fazla su çıkacaktır.
Bir bardak suyun içine yumurtayı bırakın. Eğer dibe batıyorsa taze, yukarı çıkıyorsa bayattır.
Balın şekerlenmesini önlemek için cam kavanozda ve serin, karanlık yerde saklayın. Kristalleşen balı ise benmari usulüyle ısıtarak eski haline getirebilirsiniz.
Soğanı doğramadan önce birkaç dakika buzdolabında bekletin ya da kesme tahtasına biraz limon suyu damlatın. Bu yöntem göz yaşarmasını büyük ölçüde azaltır.
Marulları yıkadıktan sonra buzdolabında saklarken yanına birkaç kağıt havlu koyun. Nemini alan kağıt havlu, marulun çabuk çürümesini engeller.
Sütü kaynatırken tencerenin üzerine tahta kaşık koyun. Sütün taşmasını bu basit yöntemle önleyebilirsiniz.
Patateslerin yanına bir elma koyarak saklayın. Elma, patateslerin filizlenmesini geciktirir.
