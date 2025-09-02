KADIN

Mutfakta hayatı kolaylaştıran pratik zeka hileleri: Mutfakta zaman kazandıran 7 hile önerisi…

Mutfakta geçirilen zamanı daha verimli ve keyifli hale getirmek aslında birkaç pratik yöntemle mümkün. Günlük yemek hazırlıklarında hem zamandan tasarruf sağlayan hem de işleri kolaylaştıran bu küçük zeka hileleri, mutfağı sevenlerin hayatını oldukça kolaylaştırıyor. İşte mutfakta işinizi hafifleten en pratik öneriler…

Mutfakta hayatı kolaylaştıran pratik zeka hileleri: Mutfakta zaman kazandıran 7 hile önerisi…
Sedef Karatay

Mutfakta bu tür küçük ama etkili tüyolar sayesinde yemek yapmak hem daha eğlenceli hale gelir hem de zaman kaybı büyük ölçüde azalır.

1. LİMONU DAHA FAZLA SIKMAK İÇİN

Limonu sıkmadan önce birkaç saniye mikrodalgada ısıtın ya da tezgahta yuvarlayarak ezin. Böylece daha fazla su çıkacaktır.

2. YUMURTA TAZELİĞİNİ ANLAMAK İÇİN

Bir bardak suyun içine yumurtayı bırakın. Eğer dibe batıyorsa taze, yukarı çıkıyorsa bayattır.

3. BALIN KRİSTALLEŞMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN

Balın şekerlenmesini önlemek için cam kavanozda ve serin, karanlık yerde saklayın. Kristalleşen balı ise benmari usulüyle ısıtarak eski haline getirebilirsiniz.

4. SOĞAN DOĞRARKEN GÖZLERİN YAŞARMAMASI İÇİN

Soğanı doğramadan önce birkaç dakika buzdolabında bekletin ya da kesme tahtasına biraz limon suyu damlatın. Bu yöntem göz yaşarmasını büyük ölçüde azaltır.

5. MARULLARIN DAHA UZUN SÜRE TAZE KALMASI İÇİN

Marulları yıkadıktan sonra buzdolabında saklarken yanına birkaç kağıt havlu koyun. Nemini alan kağıt havlu, marulun çabuk çürümesini engeller.

6. TAŞAN SÜTÜ ÖNLEMEK İÇİN

Sütü kaynatırken tencerenin üzerine tahta kaşık koyun. Sütün taşmasını bu basit yöntemle önleyebilirsiniz.

7. PATATESLERİN FİLİZLENMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN

Patateslerin yanına bir elma koyarak saklayın. Elma, patateslerin filizlenmesini geciktirir.

bal limon soğan mutfak yemek
