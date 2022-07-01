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Mutlaka eklemeniz gerek! Yağsız yapılan diyetler…

01.07.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında daha fazla diyet yapılmaya başlıyor. Diyetler her ne kadar sağlıklı olmayı sağlasa da bilinçsiz yapılan diyetler sağlığı tehdit edebiliyor. Daha hızlı kilo vermek adına diyetinizde yağ kullanmıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Uzmanlar diyette yağ kullanımı hakkında uyarılarda bulunuyor.

Mutlaka eklemeniz gerek! Yağsız yapılan diyetler…

Kilo vermek adına çok çeşitli diyet programları uygulanıyor. Bu diyetlerin bazıları oldukça etkili ve sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlarken bazıları ise sağlık için risk oluşturuyor. Uzmanlar diyetlerinizde yağ da kullanmanız gerektiğini belirtiyorlar. Bir günde tüketilecek 10-15 fındık, çiğ badem veya 5-6 cevizle de vücudun yağ ihtiyacının karşılanabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut, kilo vermek için yapılan diyetlerde de yağ tüketiminin şart olduğunu vurguladı.

VİTAMİNLERDEN YARARLANABİLMEK İÇİN YAĞA İHTİYACIMIZ VAR

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Beslenme düzeninde oldukça önemli bir konumda bulunan yağ tüketimi, diyet yapanların akıllarında soru işaretlerine sebep oluyor. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut, “Yağda eriyen vitaminleri vücudumuza alabilmemiz için az da olsa yağ tüketmemiz gerekir. Bitkisel yağlara alternatif olarak balık tüketimini artırabilir, yağlı tohumlarla da yağ ihtiyacımızın bir kısmını karşılayabiliriz. Aynı zamanda günlük tüketeceğimiz 10-15 fındık, çiğ badem veya 5-6 cevizle de vücudun yağ ihtiyacı karşılanabilir” dedi.

“BİTKİSEL YAĞLAR KOLESTEROLÜ KONTROL ALTINDA TUTUYOR”

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Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, soya ve mısır özü yağı gibi omega açısından oldukça değerli olan yağların mutlaka dışarıdan alınması gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut, "Eğer vegan değilseniz, doymuş yağları hayvansal gıdalardan alabilir, ekstra katı yağ tüketiminin önüne geçebilirsiniz. Ancak doymamış yağ dediğimiz omega-3 ve omega-6 yağ asitleri kolesterolü kontrol altında tutarken, ayçiçeği yağı gibi bitkisel yağların da kolesterolü düşürücü etkisi bulunuyor. Bu yüzden bu yağ çeşitlerinin mutlaka dengeli olacak şekilde dışarıdan alınması gereklidir. Günlük yaşamda ise salatalara sıvı yağ yerine ceviz koyarak veya kahvaltılarda 10-15 adet zeytin tüketerek sağlıklı yağ alımı sağlanabilir” dedi.

FAZLA YAĞ KANSER RİSKİNİ ARTTIRIYOR

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Fazla yağ tüketiminin, kolesterol düzeyini artırarak damar çeperlerinde kolesterol birikimine ve damarların daralmasına neden olduğunu da söyleyen Özkarabulut, “Bu daralma kalbe giden kan miktarını azaltacağından kalp krizine neden olabilir. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda özellikle meme kanseri ile yağ tüketimi arasında ilişki bulunmuştur. Çok fazla kızarmış yağ tüketimi de kanser(mide) oluşma riskini arttırıyor” dedi. Özkarabulut, “Çoklu doymamış yağların yüzde 10-25’inin omega-3 olarak alınması kalp hastalıklarının önlenmesinde, kanser riskinin azalmasında ve sağlıklı beslenmede önerilen miktardır” diyerek sözlerine son verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kanser diyet listesi yağ
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