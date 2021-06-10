Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri

Evde daha çok vakit geçirdiğimiz bu günlerde en iyi Amazon Prime dizilerine kim hayır diyebilir ki? Amazon Prime’da birbirinden güzel, akıcı ve hayran bırakan dizileri sizin için listedik. Bu diziler, boş vakitlerinizi eğlenceli hale getiriyor!
Modern Love, IMDB’den 8 puan alan bir orijinal Amazon Prime dizisi. Her bölümü farklı bir aşk hikayesi; farklı bir romantizm!.. Romantik rüzgarların estiği dizi, Amazon Prime’da en çok izlenenler listesinden inmiyor. Modern Love dizisine Amazon Prime'a üye olarak ulaşabilir, saatlerce keyifli dizinin tadını çıkarabilirsiniz!
‘This Is Us’, aile hayatını, ilişkileri ve hayatı konu alan bir dizi. İnsan hikâyelerine odaklanan dizi, bireylerin “kendi” olma yolculuğunu yansıtıyor. Aile içindeki karmaşık ilişkileri yansıtan başarılı senaryosu, muhteşem oyunculuklarla birleşince, ‘This Is Us’ oldukça başarılı bir yapım olarak karşımınıza çıkıyor. This Is Us, IMDB’den 8.7 almış. Diziye Amazon Prime'a üye olarak ulaşabilirsiniz.
Komedi sevenleri de unutmadık! Komedi sevenler, bu listedeki Amazon Prime dizileri ile komedinin zirvesiyle tanışacaklar! Kahkahalara boğulacağınız, izlemekten hiç sıkılmayacağınız dizi listesini sizler için derledik.
Fleabag, Londra'da yalnız yaşayan 30’lu yaşlarındaki Fleabeg’in (Phoebe Waller-Bridge) aşk, aile ve iş hayatını konu alıyor. Dizide aşk, dram, arkadaşlıklar, aile yani tam olarak hayatın kendisi var. IMDB puanı 8,7. IMDB puanını hak eden bir hikaye ve üst düzey oyunculukla seyircileri büyülüyor. Fleabag dizisine Amazon Prime'a üye olarak ulaşabilir, hayatın kendisiyle bu dizi sayesinde eğlenebilirsin!
The Office, dizi literatüründe ‘’Ofis komedisi’’ olarak geçiyor. Birçok ödüle layık görülen dizi, dokuz sezon boyunca sürükleyici hikayesi ve kaliteli esprileriyle sizi kahkahalara boğacak. IMDB puanının 8.9 olması, ne kadar eğlenceli bir dizi olduğunu kanıtlayabilir! The Office dizisini Amazon Prime farkıyla izleyebilirsin!
Bilimkurgu olmazsa olmaz. Bilimkurgu, kuşkusuz en çok heyecanlandıran dizi türüdür. Birbirinden heyecanlı, zeka ürünü olan kurguların bulunduğu dizileri sizin için derledik. Kemerler bağlansın, uçuyoruz!
Upload, sanal gerçekliğin konu alındığı bir dizi. Ölümden sonra yaşam temasını konu alan dizi, drama ve komediyi bir araya getiren bir yapım. Upload dizisini izlemek için Amazon Prime'a üye olabilirsiniz.
Süper kahramanların iyi olduğu birçok yapımı izlemişsinizdir. Peki süper kahramanlar kötü olsaydı? Bu sorunun cevabını The Boys dizisinde bulabilirsiniz. Dizinin konusunu süper kahramanların kötü olduğu bir evren oluşturuyor. Süper kahramanlardan korunmak için ise normal insanlardan oluşan bir grup ortaya çıkıyor; The Boys! The Boys dizisini Amazon Prime farkıyla izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.
The X Files, 1993 yılından 2018 yılına kadar devam etmiş, tabiri caizse bilim kurgu rüzgarı estirmiş bir dizi. İki FBI ajanıyla birlikte paranormal vakaları çözmeye var mısınız? The X Files dizisini izlemek için Amazon Prime'a buradan ulaşabilirsiniz.
IMDB’den 8.5 puan alan The Expanse, Amazon’un orijinal dizilerinden biri. James S.A. Corey’in bilim kurgu romanından uyarlanan dizinin konusu oldukça ilginç. Günümüzden iki yüz yıl sonrasında geçen bir dedektif dizisi The Expanse’ı izlemek için Amazon Prime'a buradan ulaşabilirsiniz.
Electric Dreams, IMDB’den 7.3 puan almış bir bilimkurgu dizisi. Amerikalı bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in romanlardan uyarlanan filmlerin hayranıysanız, bu tek sezondan oluşan diziye bayılacaksınız. Gerçi, Electrik Dreams’i bir dizi gibi değil, 10 bölümlük bir film serisi gibi de görebilirsiniz. Electrik Dreams dizisini Amazon Prime'a üye olarak izleyebilirsiniz.
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