Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri

Evde daha çok vakit geçirdiğimiz bu günlerde en iyi Amazon Prime dizilerine kim hayır diyebilir ki? Amazon Prime’da birbirinden güzel, akıcı ve hayran bırakan dizileri sizin için listedik. Bu diziler, boş vakitlerinizi eğlenceli hale getiriyor!

Modern Love, IMDB’den 8 puan alan bir orijinal Amazon Prime dizisi. Her bölümü farklı bir aşk hikayesi; farklı bir romantizm!.. Romantik rüzgarların estiği dizi, Amazon Prime’da en çok izlenenler listesinden inmiyor. Modern Love dizisine Amazon Prime'a üye olarak ulaşabilir, saatlerce keyifli dizinin tadını çıkarabilirsiniz!

‘This Is Us’, aile hayatını, ilişkileri ve hayatı konu alan bir dizi. İnsan hikâyelerine odaklanan dizi, bireylerin “kendi” olma yolculuğunu yansıtıyor. Aile içindeki karmaşık ilişkileri yansıtan başarılı senaryosu, muhteşem oyunculuklarla birleşince, ‘This Is Us’ oldukça başarılı bir yapım olarak karşımınıza çıkıyor. This Is Us, IMDB’den 8.7 almış. Diziye Amazon Prime'a üye olarak ulaşabilirsiniz.

Komedi sevenleri de unutmadık! Komedi sevenler, bu listedeki Amazon Prime dizileri ile komedinin zirvesiyle tanışacaklar! Kahkahalara boğulacağınız, izlemekten hiç sıkılmayacağınız dizi listesini sizler için derledik.